Chuva forte interdita rodovia e deixa distrito isolado em Muniz Freire

Chuva provoca estragos em Muniz Freire Crédito: Foto do leitor

Uma chuva forte que atingiu a cidade de Muniz Freire , no Sul do Espírito Santo , provocou alagamentos e a interdição da rodovia ES 181, que liga a sede do município ao distrito de Piaçu, na manhã desta quinta-feira (10). Um dos locais mais afetados é o distrito de Menino Jesus, que está isolado porque a água do rio transbordou por cima da ponte que dá acesso à comunidade.

Várias casas foram invadidas pela água, principalmente em distritos rurais da cidade. A chuva forte atingiu o município durante a madrugada e perdeu a intensidade pela manhã, mas ainda assim há ruas alagadas e residências debaixo d'água.

Não houve registros de pessoas feridas, mas a Defesa Civil Municipal foi acionada para resgatar um idoso acamado que está semi-ilhado no distrito de São Pedro. A Defesa Civil ainda não tem um balanço de desabrigados e desalojados.

"A Defesa Civil já fez um pré-abrigo, mas ainda não houve necessidade de transferir ninguém para lá", contou o coordenador da Defesa Civil de Muniz Freire, Marciano Salvador Areias.

A rodovia ES 181 foi interditada no km 10 após o rompimento de uma galeria. Não há uma previsão de liberação da pista.