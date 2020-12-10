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Estragos no Sul do ES

Chuva forte interdita rodovia e deixa distrito isolado em Muniz Freire

A chuva deixou ainda muitas casas alagadas no município. Um dos locais mais afetados é o distrito de Menino Jesus, que está isolado porque a água do rio transbordou por cima da ponte que dá acesso à comunidade

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 10:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 10:52
Chuva provoca estragos em Muniz Freire
Chuva provoca estragos em Muniz Freire Crédito: Foto do leitor
Uma chuva forte que atingiu a cidade de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, provocou alagamentos e a interdição da rodovia ES 181, que liga a sede do município ao distrito de Piaçu, na manhã desta quinta-feira (10). Um dos locais mais afetados é o distrito de Menino Jesus, que está isolado porque a água do rio transbordou por cima da ponte que dá acesso à comunidade.
Várias casas foram invadidas pela água, principalmente em distritos rurais da cidade. A chuva forte atingiu o município durante a madrugada e perdeu a intensidade pela manhã, mas ainda assim há ruas alagadas e residências debaixo d'água.
Não houve registros de pessoas feridas, mas a Defesa Civil Municipal foi acionada para resgatar um idoso acamado que está semi-ilhado no distrito de São Pedro. A Defesa Civil ainda não tem um balanço de desabrigados e desalojados.

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"A Defesa Civil já fez um pré-abrigo, mas ainda não houve necessidade de transferir ninguém para lá", contou o coordenador da Defesa Civil de Muniz Freire, Marciano Salvador Areias.
A rodovia ES 181 foi interditada no km 10 após o rompimento de uma galeria. Não há uma previsão de liberação da pista.

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