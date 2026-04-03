Chaiany come comida do VIP e toma punição gravíssima Crédito: Reprodução Globo

Na noite de quinta-feira (2), os participantes do BBB 26 (Globo) receberam um cooler com bebidas, comidinhas e ficaram no gramado ouvindo música e festejando. Após o final da resenha, Chaiany Andrade foi conversar com Samira Sagr e Juliano Floss na cozinha e, bêbada, decidiu comer alimentos do VIP.

A líder da semana estava preparando um filé mignon e atiçou a fome da goiana. Samira e Juliano brincaram, falando para a sister pegar um pouco da comida, sem acreditar que ela seguiria com a ação. Antes de colocar a comida na boca, a sister perdeu 200 estalecas. Ela ainda lambeu a carne, recebendo uma punição gravíssima de 500 estalecas e, após ingerir a comida, recebeu outro castigo. Ao todo, Chaiany perdeu 1200 estalecas. Ela tinha um saldo de 300, o menor entre todos os moradores da casa.

A goiana está na xepa desde o começo do programa. Ela nunca foi convidada por nenhum líder e só conseguiu aproveitar a cozinha do VIP ao chegar do quarto branco, quando foi colocada ali pela produção do programa. Até esta quinta-feira, ela passou cinco dias no VIP, entre 18 e 22 de janeiro, e 71 dias na xepa.

A atitude de Chaiany causou um leve atrito entre Gabriela Saporito e Jordana Morais, pois os brothers que estão na xepa precisarão fazer as compras do mercado e não poderão mais contar com o dinheiro da goiana.

Gabriela afirmou que, por conta disso, cada pessoa poderia ceder mil estalecas para garantir a comida da semana e Jordana disse que não daria o dinheiro, pois não irá se responsabilizar pelo vacilo dos outros e quer poupar seu orçamento para poder comprar um poder, caso exista uma nova dinâmica.