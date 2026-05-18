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Confusão em Vitória

Briga durante entrega termina em protesto de motoboys na Praia do Canto

Entregador teria sido agredido por um homem após estacionar na calçada; motociclistas fizeram buzinaço e causaram danos ao condomínio

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 13:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2026 às 13:50

Uma briga entre um entregador e um homem na Praia do Canto, em Vitória, terminou em manifestação de motoboys em frente a um prédio na noite do último domingo (17). 


De acordo com a Guarda Municipal, o entregador teria sido agredido com um soco no rosto após estacionar a motocicleta sobre a calçada para realizar a entrega de um lanche no edifício. A situação teria gerado descontentamento de um homem que estava no prédio, na casa da sogra. 


Segundo apuração da TV Gazeta, após ser agredido, o entregador quebrou a porta do condomínio. 


Horas depois, motociclistas foram até o local e realizaram um buzinaço (vídeo acima). Eles também soltaram rojões, picharam a entrada do prédio e quebraram dois vidros com pedras. A Guarda Municipal foi acionada para dispersar a manifestação. 


A Rede Gazeta tentou contato com o entregador agredido, mas não teve retorno. Já o homem envolvido na confusão apresentou a versão dele à reportagem da TV Gazeta.


“Eu só ia tirar uma foto da placa dele e depois procurar saber de multa, para que isso não acontecesse novamente. Ele veio em alta velocidade em cima da calçada. Foi onde eu indaguei: se eu estivesse saindo com um carrinho com meu filho? Ele veio com xingamentos, encostou no meu peito para me empurrar e eu empurrei ele também. Ele veio querendo me socar, me jogou no chão, tentou me enforcar”, afirmou. 


Procurada, a Polícia Civil informou que o crime de lesão corporal depende de representação da vítima para que haja investigação. A orientação é que a ocorrência seja registrada pela parte interessada ou por um representante legal.

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