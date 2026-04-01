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BBB 26

Solange Couto entra para lista de maiores rejeições do BBB; veja ranking

Atriz recebeu 94,17% dos votos
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 10:03

Solange Couto entra para lista de maiores rejeições do BBB; veja ranking
Solange Couto entra para lista de maiores rejeições do BBB; veja ranking Crédito: Reprodução Globo
Após ser eliminada nesta terça-feira, 31, do BBB 26, a atriz Solange Couto entrou para a lista das maiores rejeições do programa. Ela ultrapassou a rejeição de Felipe Cobra, do BBB 7, e se tornou a sétima participante com maior porcentual de votos para sair no reality show.
Solange recebeu 94,17% dos votos do público nesta terça. Após o resultado, Projota deixou o ranking das 10 maiores rejeições do programa. Ele recebeu 91,89% dos votos no BBB 21.
Solange Couto disputava o 12º Paredão da temporada com Jordana e Marciele, que receberam 3,54% e 2,29% dos votos, respectivamente. Foi a maior rejeição da temporada.
Ranking das maiores rejeições do BBB
- Karol Conká (BBB 21): 99,17%
- Nego Di (BBB 21): 98,76%
- Viih Tube (BBB 21): 96,69%
- Aline dos Santos (BBB 5): 95%
- Camilla (BBB 25): 94,67
- Patrícia (BBB 18): 94,26%
- Solange Couto (BBB 26): 94,17%
- Felipe Cobra (BBB 7): 93%
- Nayara (BBB 18): 92,69%
- Rogério Padovan (BBB 5) 
- Rafael Leandro (BBB 12): 92%

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