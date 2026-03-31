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BBB 26 desperdiça dia de tretas sem Sincerão e tem apenas sorteio de apartamentos

O programa contou com uma nova dinâmica de apartamentos. Samira recebeu seu apartamento oficialmente após ser a única líder no Top 10 do programa

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Estadão Conteúdo

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Publicado em 31 de março de 2026 às 10:26

BBB 26 desperdiça dia de tretas sem Sincerão e tem apenas sorteio de apartamentos
BBB 26 desperdiça dia de tretas sem Sincerão e tem apenas sorteio de apartamentos Crédito: Reprodução Globo

O BBB 26 desperdiçou um dia de tretas entre aliados e não contou com uma dinâmica do Sincerão nesta segunda-feira, 30. Desta vez, o grande embate da casa envolvia Samira e Juliano Floss, que se desentenderam desde o final de semana. No domingo, 29, Samira chegou a votar no brother.

O programa contou apenas com uma nova dinâmica de apartamentos. Samira recebeu seu apartamento oficialmente após ser a única líder que recebeu uma festa a chegar no Top 10 do programa. Solange também ganhou o prêmio durante a dinâmica.

No domingo, Alberto Cowboy foi eliminado e um novo Paredão foi formado. Desta vez, Solange, Jordana e Marciele disputam a permanência na casa. A eliminação ocorre nesta terça, 31.

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