Fogo no parquinho

BBB 26: Em conversa com aliadas, Samira justifica voto em Juliano Floss

Sister votou no suposto aliado durante a formação da berlinda de domingo (29)

Publicado em 30 de março de 2026 às 09:53

Samira e Juliano Floss no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

A sister Samira Sagr decidiu votar "com o coração" no paredão deste domingo (29) do BBB 26 (Globo) e mirou em Juliano Floss, que foi seu aliado durante grande parte do jogo. Ela justificou sua escolha para Milena Moreira e Ana Paula Renault.

Em conversa na despensa, a loira disse para as amigas que pensou muito na treta que ela e Juliano tiveram no sábado (29) e afirmou que se sentiu desrespeitada pelo brother.

"Eu realmente escutei meu coração. Eu pensei muito, eu poderia ter sido expulsa, porque eu fiquei muito nervosa. Tocou em assunto delicado, entrou apontando o dedo", disse.

Ana Paula e Milena apontaram que o dançarino não quer o mal de Samira e que ela deveria focar em eliminar os adversários.

"Não ficou bom para nenhum dos dois. Acho que eles tinham que virar a página e parar de falar dessa briga", aconselhou a jornalista.

Durante a tarde de domingo, Juliano pensou em desistir do programa, mas foi impedido por Ana Paula, que ainda acredita que o dançarino e Samira podem fazer as pazes.

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