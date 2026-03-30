Big Brother Brasil

BBB 26: 'Rala, Cowboy', entenda origem da frase que marcou trajetória de veterano

Termo foi citado por Pedro Bial e por Tadeu Schmidt em ambas as eliminações do brother

Publicado em 30 de março de 2026 às 09:39

Alberto Cowboy e Bruna Tavares no BBB 7 Crédito: Reprodução/Globo

O apresentador do BBB 26 (Globo) Tadeu Schmidt fez referência à primeira passagem de Alberto Cowboy no reality durante o discurso de eliminação do brother e usou a fala "rala, Cowboy" para anunciar a saída do veterano.

Em 2007, quando o programa estava no comando de Pedro Bial, o mineiro foi eliminado em uma votação recorde escutando as mesmas palavras da boca do jornalista. O discurso se tornou marco histórico do programa.

"O Alberto é um redemoinho no meio da rua sob um céu sem nuvens, azulzinho. [...] Deixa eu usar um provérbio de origem oriental que tantas vezes foi citado aí dentro: 'prego que se destaca merece martelada'. Com 85% dos votos, o prego que se destacou hoje... Rala, Cowboy", declarou o apresentador.

Bial, porém, não criou a frase icônica. Durante o confinamento, Cowboy se envolveu romanticamente com a participante Bruna Tavares, que conquistou o terceiro lugar no reality.

Natural de Taió, SC, a jovem era discreta e tranquila e não queria se expor de forma sexual no programa. Diversas vezes durante o confinamento, quando ela achava que Cowboy estava ultrapassando certos limites, ela soltava a frase "rala, Cowboy" para que o brother se afastasse.

O termo virou "meme" dentro da casa e a edição do programa chegou a fazer VTs brincando com a fala da sister que, no final, foi imortalizada na história do reality.

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