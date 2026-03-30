Solange, Marciele e Jordana estão no Paredão do BBB 26

Publicado em 30 de março de 2026 às 09:15
Solange Couto, Marciele e Jordana estão no Paredão do BBB 26 formado neste domingo, 29. Uma delas será eliminada no programa da próxima terça-feira, dia 31.
Mais cedo no programa deste domingo, houve a Prova do Líder, vencida por Ana Paula, a eliminação de Alberto Cowboy e o Big Fone atendido por Milena.
- Ana Paula (Líder) indicou Solange Couto. - Milena (Big Fone) indicou Marciele. - Jordana votou em Leandro Boneco. - Juliano votou em Jordana. - Solange votou em Gabriela. - Marciele votou em Leandro Boneco. - Leandro votou em Gabriela. - Milena votou em Jordana. - Chaiany votou em Jordana. - Samira votou em Juliano. - Gabriela votou em Juliano.
- 3 votos: Jordana- 2 votos: Gabriela, Juliano e Leandro
