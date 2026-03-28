Sombra

Milena é comparada a Alexandre de 'A Viagem' após 'perseguir' Solange Couto no BBB 26

Solange Couto indicou Milena Moreira e Ana Paula Renault para o castigo do monstro após vencer a prova do anjo do BBB 26 nesta sexta-feira (27)

Publicado em 28 de março de 2026 às 10:00

Insatisfeita com a escolha da atriz, Milena passou a segui-la pela casa. Crédito: Imagem: Reprodução digital | Globo

Solange Couto indicou Milena Moreira e Ana Paula Renault para o castigo do monstro após vencer a prova do anjo do BBB 26 nesta sexta-feira (27). Insatisfeita com a escolha da atriz, Milena passou a segui-la pela casa.

A perseguição começou no Quarto Sonho de um Grande Amor, onde Milena confrontou Solange e a acompanhou até o banheiro. Quando a atriz entrou no box, a recreadora fez o mesmo. "Três é demais", chegou a comentar Gabriela Saporito, que inicialmente estava tomando banho.

Mesmo sem resposta, Milena continuou a falar. "Perdeu o respeito, eu nunca daria o castigo para ela. Inclusive, eu tirei de várias cabeças te dar", afirmou, enquanto Solange se manteve em silêncio.

A discussão seguiu no banheiro com a chegada de Ana Paula Renault, que comentou o movimento da atriz no jogo. "Arrumou para cabeça, hein Couto. Foi decidir jogar agora"."Podem me dar o Monstro, mas vão ter que me aguentar!", reforçou Milena enquanto as duas ainda dividiam o banho.

Ana Paula então comparou a colega ao personagem Alexandre, da novela "A Viagem" (1994), conhecido por perseguir outros personagens após a morte. "A senhora está parecendo o Alexandre. Para com isso, espírito obsessor", brincou.

Nesta semana, o castigo do monstro será cumprido em dupla, com revezamento entre as duas. Além da punição, Milena e Ana Paula também tiveram que deixar o VIP.

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