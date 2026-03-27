Solange Couto vence a 11ª Prova do Anjo do BBB 26, está imune e no Top 10

Publicado em 27 de março de 2026 às 18:53
Solange Couto venceu a 11ª Prova do Anjo do BBB 26 (Globo) e está imune no próximo Paredão, que será formado hoje.
A prova simulava um boliche. Cada participante entrava em um carrinho e deslizava na rampa, derrubando os pinos no fim da pista.
Vencia quem somasse mais pontos. Cada pino tinha um ponto diferente.
Solange derrubou 8 pinos e venceu a prova, com 112 pontos. Ela desbancou Marciele com 7 pinos e 101 pontos e Milena com 7 pinos e 98 pontos.
O Anjo é autoimune. O vencedor não vai ao Paredão e ainda indica duas pessoas para o Castigo do Monstro.
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