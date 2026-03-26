BBB 26

Quinta vez no Barrado no Baile: Ana Paula completa o desafio e vai à festa do líder

Sister conseguiu abrir todos os cadeados e recuperar o convite para a farra

Publicado em 26 de março de 2026 às 10:31

Confrontos e opiniões fortes colocam Ana Paula no centro do jogo Crédito: Reprodução digital | TV Globo

A sister Ana Paula Renault do BBB 26 (Globo) foi vetada da última festa do líder da temporada em homenagem a Alberto Cowboy. Esta foi a terceira vez que ele a impediu de ir à festa e a quinta vez que ela foi enviada ao quarto dos desafios.

A loira se recusou a completar os três primeiros desafios para comparecer à celebração. Em sua quarta vez cumprindo o desafio, ela tentou achar as chaves corretas para abrir os três cadeados que escondiam o convite para a festa, mas não obteve sucesso.

Na noite de quarta-feira (25), porém, durante a última festa do líder da temporada, a loira conseguiu cumprir o desafio em pouco mais de uma hora e fez sua entrada triunfal na festa ao som de 'Erva Venenosa', da Rita Lee.

A sister cantou a plenos pulmões e decidiu provocar seu adversário. Ela abordou Cowboy e pediu uma foto com o brother, que aceitou. Após posar para o clique, Ana Paula afirmou que o rival é "frouxo" e ele rebateu, a chamando de "chata".

"Acabou a paz", desabafou o mineiro com seus aliados.

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