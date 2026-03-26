Após polêmica na casa

BBB 26: Pedro reaparece nas redes após saída da clínica de reabilitação

Ele prometeu "compartilhar tudo" sobre as polêmicas envolvendo o reality e sua vida pessoal

Publicado em 26 de março de 2026 às 10:24

Pedro Henrique Espindola deixou o BBB 26 após assediar uma participante Crédito: Reprodução/Globoplay

O curitibano Pedro Henrique Espíndola publicou um vídeo em suas redes sociais pela primeira vez desde sua desclassificação do BBB 26 (Globo). O jovem recebeu alta da clínica de reabilitação em que estava internado na segunda-feira (23).

No story compartilhado em seu Instagram, Pedro avisou seus seguidores que logo irá compartilhar o seu lado da história.

"Já saí da clínica, sigo em tratamento. Em poucos dias, vou dar uma entrevista e compartilhar tudo com vocês. Então acompanhem, e não se esqueçam que Deus sempre abençoa", afirmou.

O vendedor causou discórdia na primeira semana do programa e apertou o botão de desistência após assediar Jordana Morais dentro da despensa. O apresentador do reality, Tadeu Schmidt, afirmou que Pedro teria sido expulso caso não tivesse desistido.

Assim que deixou a casa do BBB, o jovem foi indiciado por importunação sexual, mas não foi ouvido durante a investigação, pois não foi encontrado. O vendedor passou dois meses no Hospital San Julian, instituição psiquiátrica localizada em Piraquara, na região metropolitana da capital paranaense.

Pedro voltou a ser assunto na mídia ao abrir um processo contra a Globo pedindo R$ 4,2 milhões de indenização por quebra de contrato, dano moral e material e a anulação da rescisão de seu contrato de participação no reality.

A emissora, por sua vez, cobrou dele uma multa de R$ 1,5 milhão, pois, por conta da ação movida pelo ex-brother, seu contrato foi vazado na internet, quebrando a cláusula de confidencialidade.

Este vídeo pode te interessar