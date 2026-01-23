Após reality

Investigado após deixar BBB 26, Pedro é internado em clínica psiquiátrica

O vendedor ambulante foi internado em unidade especializada após deixar o reality em meio a episódio de assédio

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 10:19

Pedro Henrique Espíndola desistiu do BBB 26 no domingo (18) Crédito: Manoella Mello - 11.jan.26/Globo

Pedro Espíndola, investigado após acusação de importunação sexual durante a participação no BBB 26, está internado em uma clínica psiquiátrica no Paraná.

Ele permanece internado desde a tarde desta quarta-feira (21), quando chegou ao hospital San Julian, em Piraquara (PR), às 15h00. Ele estava acompanhado da mãe e da equipe jurídica no momento da internação. As informações foram confirmadas para Splash pela assessoria de imprensa da clínica.

"Atualmente, o paciente encontra-se em unidade de tratamento supervisionado, destinada à estabilização do quadro e à definição do respectivo programa terapêutico", diz a nota oficial.

Pedro chegou à clínica após encaminhamento no município de Pontal do Paraná (PR). A regulação do trâmite foi realizada pela central de leitos psiquiátricos do Estado. Todo o procedimento ocorreu dentro da normalidade, destacou a assessoria da clínica San Julian.

Informações sobre o quadro clínico do paciente serão divulgadas somente pelos familiares, informou a instituição. A clínica é especializada no tratamento de dependentes químicos e pessoas com transtornos mentais, segundo o site oficial.

"O hospital seguirá disponibilizando ao paciente o melhor atendimento, com equipe multidisciplinar qualificada e infraestrutura adequada", declara ainda a instituição.

Pedro desistiu do BBB 26 após ser acusado de importunação sexual. Ele tentou beijar Jordana à força na despensa do confinamento. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar se o ocorrido configura crime.

