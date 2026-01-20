Reality Show

Ex-sogro diz que cortou contato com Pedro após BBB 26

Jovem acabou desistindo do reality show antes de produção decretar expulsão por situação envolvendo Jordana

Rayne Luiza

Fabiano Luís, pai da ex-esposa de Pedro, diz que não quer mais contato com o ex-BBB 26.

Ele emitiu um comunicado em nome da família. "Nós, familiares, discordamos e repudiamos todos as falas e atitudes de Pedro durante o BBB. Dito isso, encerro aqui todo o meu vínculo e contato com meu ex-genro, jamais aceitarei alguém que faça mal a minha família!!", diz em texto postado no Instagram.

Fabiano Luís afirma que seu foco é cuidar de Rayne Luiza, que está no sétimo mês de gravidez. "No momento a única coisa que importa é a saúde física e mental da minha filha e neta", disse.

"Agradeço a compreensão de todos e peço desculpas a todos que, assim como eu, perderam seu tempo acompanhando meu ex-genro", disse.

Pedro desistiu do BBB 26 após ser acusado de importunação sexual. Ele tentou beijar Jordana à força na despensa do confinamento.

Ao "Melhor da Tarde" (Band), Rayne disse que não vê espaço para diálogo após o episódio e espera que Pedro responda pelo crime cometido no confinamento. "Acho que, nessa situação, não tem nem o que ser conversado. Não quero falar com ele".

"Ele não pensou na filha, não pensou na Jordana, na exposição de ninguém. Ele só pensou nele, como sempre fez. Tenho medo, por conta da minha filha ser mulher, que nada seja feito, que ele saia impune, consiga manipular todo mundo, igual a ele fazia, né?", falou Rayne.

