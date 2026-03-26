BBB 26: Juliano e Jordana trocam farpas durante festa do líder

Publicado em 26 de março de 2026 às 10:20
O dançarino Juliano Floss decidiu confrontar Jordana Morais durante a última festa do líder do BBB 26 (Globo) nesta quarta-feira (25). Momentos antes da farra, os brothers discutiram e a advogada insinuou que amigos do loiro falaram dele pelas costas.
Enquanto os participantes estavam na sala esperando a festa ser liberada, Juliano e Ana Paula discutiram com Jordana. Quando a mineira foi barrada da farra por Cowboy, a brasiliense e o dançarino seguiram discutindo.
Jordana, então, alfinetou o brother, afirmando que, quando estava no quarto do líder, ouviu aliados de Juliano comentando que o loiro não faz nada na casa.
Durante a festa, Juliano abordou a advogada para retomar o assunto e acusou a sister de inventar história. Jordana reiterou que não está inventando, mas se recusou a falar para o brother o nome de quem falou dele pelas costas.
