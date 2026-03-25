Paredão

Jonas é o nono eliminado do BBB 26; veja o porcentual de votos

Durante o discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt refletiu sobre as diferentes interpretações dos acontecimentos dentro da casa

Publicado em 25 de março de 2026 às 10:17

Jonas Sulzbach, participante do BBB 26 Crédito: Manoella Mello/Globo

Jonas Sulzbach saiu nesta terça-feira, 24, do BBB 26. O veterano levou a pior na votação do público, com 53,48% dos votos. Ele disputava o Paredão com Juliano Floss e Gabriela, que acumularam 43,49% e 3,03% dos votos, respectivamente. Foi a maior votação da temporada e maior votação por CPF de todos os tempos.

No discurso da eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt refletiu sobre diferentes percepções de um mesmo fato dentro do programa. "Mesmo que você assista a cada segundo e a cada imagem, você vai estar vendo o seu ângulo", disse.

Natural de Lajeado, no Rio Grande do Sul, Sulzbach é modelo e influenciador. O brother de 39 anos ganhou bastante popularidade ao participar do BBB 12 e chegou a ficar em terceiro lugar na edição daquele ano.

Porcentagem de votos

Na edição de 2026, o programa está utilizando um novo sistema de votação: o Voto Único, onde cada CPF pode votar uma única vez por Paredão, agora conta 70% de peso no resultado. O Voto Torcida, onde é possível votar várias vezes por Paredão, contou com 30% de peso. O resultado da eliminação é a média ponderada dos dois formatos, considerando os diferentes pesos. Veja as porcentagens:

Jonas Sulzbach

- Média: 53,48%- Voto Único: 54,52%- Voto da Torcida: 51,07%

Juliano Floss

- Média: 43,49%- Voto Único: 41,40%- Voto da Torcida: 48,36%

Gabriela

- Média: 3,03%- Voto Único: 4,08%- Voto da Torcida: 0,57%

Relembre a formação do Paredão

A formação do décimo Paredão ocorreu na noite do domingo 22, e começou com Jordana já emparedada após o Triângulo de Risco.

O anjo da semana, Leandro Boneco, imunizou Solange Couto, enquanto o líder Alberto Cowboy indicou Juliano Floss direto para a berlinda. No confessionário, Jonas Sulzbach recebeu oito votos e foi o indicado pela casa.

Com direito ao contragolpe, Jonas puxou Gabriela para a disputa, e os três participaram da Prova Bate e Volta. Após etapas de habilidade e sorte, Jordana levou a melhor e se salvou.

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