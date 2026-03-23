Família

'Sobrevivemos por milagre', conta irmã de Milena, do BBB 26, sobre nascimento das duas

Gêmea da recreadora infantil declarou que a dupla nasceu após cinco meses de gestação

Publicado em 23 de março de 2026 às 11:32

Miile é imã gêmea de Milena e mora nos EUA Crédito: Instagram @miile_moreira_

Os fãs de BBB 26 (Globo) costumam brincar com o estilo rápido de votação de Milena Moreira no confessionário em noite de paredão. O caso não foi diferente neste domingo (22). Após uma piada de Hugo Gloss sobre a situação, Mile Moreira, gêmea da mineira, contou que ambas nasceram de forma prematura.

A irmã da recreadora infantil respondeu ao comentário do perfil de entretenimento no X (antigo Twitter) brincando ao afirmar que Milena tem pressa pois as duas nasceram quando a mãe delas tinha apenas cinco meses de gestação.

"Ficamos na incubadora por 3 meses e meio. Sobrevivemos por milagre de Deus", esclareceu Mile ao ser questionada se ela estava falando sério ou apenas fazendo graça.

A jovem contou que a situação se deu, pois a mãe das gêmeas não cumpriu o tempo de repouso que precisava e, por isso, as irmãs vieram antes do tempo. Ela ainda comentou que, quando eram recém-nascidas, as duas pareciam "ratinhas", já que eram tão pequenas que cabiam na palma de uma mão.

As gêmeas completaram 27 anos de vida no sábado, 14 de março, e estão há mais de cinco anos sem se encontrarem pessoalmente, pois Mile mora nos Estados Unidos. Milena já declarou que um dos motivos pelos quais ela se inscreveu no BBB é para conseguir meios de ir visitar a irmã e a sobrinha.

Mile conquistou o green card e é residente legal no país, mas chegou a ser alvo de denúncias feitas para o ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA, pela torcida contrária à de sua irmã no reality.

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