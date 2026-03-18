BBB 26

Milena se chateia com Ana Paula após a loira trocar de cama

Veterana deixou o leito de casal para ocupar espaço deixado por Breno

Publicado em 18 de março de 2026 às 09:46

Milena se chateia com Ana Paula após a loira trocar de cama Crédito: Reprodução Globo

A veterana Ana Paula Renault não perdeu tempo e, logo após a eliminação de Breno Corã do BBB 26 (Globo) na noite desta terça-feira (17), se mudou para a cama que o rapaz ocupava no quarto Sonho de Eternidade. A atitude desagradou Milena Moreira, com quem a loira dividia o leito de casal.

Pouco depois de sobreviver ao seu terceiro paredão, Ana Paula se dirigiu ao quarto e começou a se preparar para dormir. Deitada na cama de solteiro deixada pelo biólogo, ela conversou com Milena sobre as movimentações de jogo do eliminado e ambas discordaram da visão do mineiro. Em dado momento, Ana pediu para que a aliada falasse mais baixo, pois estava com dor de cabeça.

A recreadora infantil, chateada, saiu do quarto e foi desabafar com Samira Sagr na varanda da casa. Milena se mostrou chateada com a fala da loira e trouxe à tona que também não gostou de ver a amiga trocar de cama.

A sister disse que Ana Paula está criando uma "barreira" com ela e afirmou que a atitude tomada pela amiga é a mesma de um casal que está prestes a se separar. Ela ainda confessou que já se acostumou a dormir ao lado da loira.

"Me acostumei com ela dormindo do meu lado. Eu acordo e coloco a mão até na cabeça dela. Eu acostumei a tê-la ao meu lado", desabafou.

Samira tentou acalmar Milena, lembrando a sister que Ana Paula já havia mencionado que queria dormir em uma cama só dela. Ambas ainda teorizaram que a loira estaria chateada com elas por não terem parabenizado a amiga pela volta do paredão do jeito que ela gostaria.

A recreadora infantil voltou ao quarto para questionar Ana Paula sobre a troca de camas e perguntou se a sister se mudou por estar com raiva ou chateada com ela. Ana Paula respondeu que não estava e que apenas percebeu que tinha uma cama sobrando no quarto.

"Você tem que chegar e conversar comigo. Já viu aquelas palestras de pastores quando marido e mulher se separam? [...] Tem que dormir junto, senão abre espaço pro demônio entrar no casamento -não que tenhamos casamento, temos amizade", concluiu Milena.

Este vídeo pode te interessar