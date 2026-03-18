Paredão

Breno é eliminado do BBB 26 com 58,96% dos votos

Participante é o oitavo a sair do Big Brother Brasil em 2026

Publicado em 18 de março de 2026 às 09:41

'Eu te dei uma rasteira', confirma Marciele para Breno no BBB 26 Crédito: Divulgação / Globo

Breno Corã é o oitavo eliminado do BBB 26 (Globo), com 58,96% dos votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (17). Ana Paula Renault (25,17%) e Leandro Boneco (15,87%) disputaram a berlinda com o brother.

O biólogo de 33 anos de idade entrou no reality após a desistência de Marcel, mais votado pelo público da casa de vidro da região Sudeste. Duas semanas antes de ser eliminado, Breno integrou o paredão falso e foi escolhido para ir ao quarto secreto.

Ele recebeu 54,08%% dos votos únicos, ante 26,23% de Ana Paula e 19,69% de Boneco. Já no voto da torcida, o eliminado recebeu 70,33% dos votos, enquanto a veterana foi votada por 22,71% do público e o baiano por 6,96%.

Durante o discurso de eliminação, Tadeu pontuou que o paredão da semana era sobre segundas chances. Relembrou que Breno só entrou no programa após a desistência de outro participante, Boneco precisou passar pelo quarto branco e Ana Paula retornou após a expulsão em 2016.

"Quando a vida te der uma segunda chance, o que você deve fazer? No mínimo, é obrigação mostrar que aprendeu com a derrota anterior e valorizar a nova oportunidade que recebeu", afirmou o apresentador.

"Você escolheu o seu jeito de jogar, porque é seu jeito de ser, e agora tem que aguentar as consequências. Mais uma vez o sonho termina para você, e essa foi a sua última chance. Quem sai hoje é você, Breno", concluiu.

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