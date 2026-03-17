Fogo no parquinho

BBB 26: Jonas e Gabriela trocam farpas após sincerão

Modelo aproveitou a oportunidade para afirmar que sister é falsa e se faz de vítima

Publicado em 17 de março de 2026 às 10:19

Jonas Sulzbach e Gabriela Saporito do BBB 26 Crédito: Divulgação/Globo

O sincerão desta segunda-feira (16) movimentou a casa do BBB 26 (Globo). Ex-aliados, Jonas Sulzbach e Gabriela Saporito bateram boca durante e após a dinâmica, proferindo ofensas e ironias um para o outro.

A atividade exigia que os brothers apontassem uma pessoa que faz os outros de bobo e outra pessoa que é feita de bobo. Gabriela elegeu Jonas como manipulador e relembrou desentendimento ocorrido no grupo após a prova do líder que coroou Alberto Cowboy pela terceira vez.

Na ocasião, Marciele Albuquerque foi preterida pelos aliados e acabou ficando de fora da disputa. Durante o sincerão, Gabriela afirmou que Jonas tentou culpar a paulistana pela situação, sendo que ela nem estava envolvida na briga.

A sister ainda relembrou que, após a última festa, o brother ficou bêbado e tentou começar uma briga com ela e Marciele por ter suposto que as sisters estavam falando mal dele -- elas não estavam.

O modelo, por sua vez, disse que a paulistana é falsa, pois ficou brava com ele quando ele não deu a pulseira do VIP para ela, mas na semana seguinte, quando ela ganhou o privilégio de Cowboy, voltou a ser bacana com as pessoas do grupo.

A discussão continuou após o fim da dinâmica, quando Gabriela disse que é passional e sempre que fica com raiva expressa seus sentimentos, diferente de Jonas, que ficou com a mágoa entalada na garganta e não conversou com ela.

"Falso é você, que fica com as coisas entaladas. Solta as frangas, Sininho", respondeu a sister, debochando da roupa de sino gigante usada pelo modelo por conta do castigo do monstro.

A discussão escalou até o ponto que o brother afirmou que, caso tenha a chance, vai indicar a paulistana para o paredão. "Cansou da Milena porque ela volta, né? Arregão! Arregão! Cuzão!", rebateu Gabriela.

Este vídeo pode te interessar