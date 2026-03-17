Editorias do Site
Redes Sociais

BBB 26: 'Ninguém consegue ficar contigo', dispara Marciele para Jordana

Discussão durante o sincerão reacendeu conflitos antigos e expôs o fim da aliança entre as participantes.

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 17 de março de 2026 às 10:14

Jordana disse que primeira vez que andou de jatinho foi na aeronave do cantor - Manoella Mello - 11.jan.26/Globo Crédito: Manoella Mello / Globo

A amizade entre Jordana Morais e Marciele Albuquerque sofreu um novo baque durante o sincerão desta segunda-feira (16) no BBB 26 (Globo). As sisters se estranharam pela segunda vez por conta do ocorrido na prova do líder, quando a paraense foi desclassificada da disputa.

A dinâmica da noite exigia que os brothers apontassem uma pessoa que faz os outros de bobo e outra pessoa que é feita de bobo. A primeira pessoa a jogar, Ana Paula Renault afirmou que a cunhã-poranga foi feita de bobo pelos próprios aliados.

Marciele concordou com os argumentos usados pela rival e o assunto ainda foi abordado por outros brothers durante a atividade. Após o fim do sincerão, Jordana tentou explicar a sua visão para Ana Paula.

A advogada afirmou que a história diz respeito a ela e Marciele e que o caso foi resolvido e esclareceu que já havia sido combinado previamente que Jordana se juntaria a Jonas e Cowboy caso precisassem formar trios. A paraense discordou.

As duas começaram a bater boca na frente da mineira. Jordana comentou que Marciele foi prejudicada pelas próprias atitudes e a cunhã rebateu, dizendo que ficou para trás por ter achado que era prioridade.

Marciele afirmou que Jordana precisará pedir para outra pessoa segurar a sua mão e a advogada afirmou que não precisa disso, pois chegou sozinha no programa. A paraense aproveitou para alfinetar: "Claro, ninguém consegue ficar contigo".

Mais tarde, no quarto Sonho de Voar, Jordana desabafou com Jonas e Cowboy, dizendo estar de saco cheio de Marciele e de Gabriela e que não quer conversar com nenhuma das duas.

"Deixa eu te falar: já foi também. Já foi, já fiz questão, não tem mais aliança. É isso, pronto e acabou", declarou.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

