BBB 26: 'Ninguém consegue ficar contigo', dispara Marciele para Jordana

Publicado em 17 de março de 2026 às 10:14
A amizade entre Jordana Morais e Marciele Albuquerque sofreu um novo baque durante o sincerão desta segunda-feira (16) no BBB 26 (Globo). As sisters se estranharam pela segunda vez por conta do ocorrido na prova do líder, quando a paraense foi desclassificada da disputa.
A dinâmica da noite exigia que os brothers apontassem uma pessoa que faz os outros de bobo e outra pessoa que é feita de bobo. A primeira pessoa a jogar, Ana Paula Renault afirmou que a cunhã-poranga foi feita de bobo pelos próprios aliados.
Marciele concordou com os argumentos usados pela rival e o assunto ainda foi abordado por outros brothers durante a atividade. Após o fim do sincerão, Jordana tentou explicar a sua visão para Ana Paula.
A advogada afirmou que a história diz respeito a ela e Marciele e que o caso foi resolvido e esclareceu que já havia sido combinado previamente que Jordana se juntaria a Jonas e Cowboy caso precisassem formar trios. A paraense discordou.
As duas começaram a bater boca na frente da mineira. Jordana comentou que Marciele foi prejudicada pelas próprias atitudes e a cunhã rebateu, dizendo que ficou para trás por ter achado que era prioridade.
Marciele afirmou que Jordana precisará pedir para outra pessoa segurar a sua mão e a advogada afirmou que não precisa disso, pois chegou sozinha no programa. A paraense aproveitou para alfinetar: "Claro, ninguém consegue ficar contigo".
Mais tarde, no quarto Sonho de Voar, Jordana desabafou com Jonas e Cowboy, dizendo estar de saco cheio de Marciele e de Gabriela e que não quer conversar com nenhuma das duas.
"Deixa eu te falar: já foi também. Já foi, já fiz questão, não tem mais aliança. É isso, pronto e acabou", declarou.
