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Irmã de Milena defende sister após fala de mãe de Jonas do BBB 26

Marlene Verruck chamou sister de praga do demônio e afirmou que ela é perigosa. Mile Moreira, gêmea da mineira, gravou vídeo respondendo ofensas

Publicado em 16 de março de 2026 às 09:41

Mile Moreira, irmã de Milena, e Marlene Verruck, mãe de Jonas do BBB 26 Crédito: Reprodução/Instagram

A rivalidade entre Milena Moreira e Jonas Sulzbach no BBB 26 (Globo) ultrapassou as telas da televisão e envolveu a família dos brothers após Marlene Verruck, mãe do modelo, proferir ofensas à sister e ser respondida por Mile Moreira, gêmea da mineira.

Na noite de sexta, após a festa com Ana Castela, Jonas acusou Milena de estar bêbada e a sister tentou provar a sobriedade elencando informações que guardou na memória. Ela respondeu ao companheiro de confinamento que lembrava o nome do filho dele e que a mãe dele se parecia com a Xuxa.

No Instagram, Marlene fez uma série de stories escrevendo que o filho deve tomar cuidado com a recreadora infantil e afirmando que ela é "louca", perigosa e poderia machucá-lo com algum objeto afiado. Ela ainda proferiu ofensas contra a jovem.

"Não coloque o nome do meu neto nessa sua boca suja, sua praga do demônio. Chamando Jonas de velho. Nojenta, praga. Velha é tua cara de pau, sua nojenta", lia um story já apagado.

Mile Moreira, gêmea de Milena, respondeu as falas de Marlene. Também via Instagram, ela publicou um vídeo no qual atesta que as falas da mãe de Jonas são passíveis de processo. Ela ainda diz que o brother também não é inocente na história.

"Vim aqui falar, porque não sou de recados, ficar escrevendo igual a uma tal de dona Marlene que eu estou vendo. Com todo o respeito, você não está tendo respeito nenhum. Isso dá processo. E outra coisa, para você chegar até a minha irmã você tem que passar por mim primeiro, porque ela não está sozinha, não", avisou.

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