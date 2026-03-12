Editorias do Site
BBB 26: Ceci Ribeiro se pronuncia após entrevista com Babu Santana

Nas redes, internautas apontaram que o ator ignorou a apresentadora e falou só com Gil do Vigor

Publicado em 12 de março de 2026 às 10:19

Web reage à entrevista de Babu Santana pós-eliminação
Web reage à entrevista de Babu Santana pós-eliminação Crédito: Reprodução Globoplay

Na noite de quarta-feira (11), a apresentadora Ceci Ribeiro usou seu Instagram para se pronunciar sobre episódio envolvendo Babu Santana. Ela comandou, ao lado de Gil do Vigor, a entrevista ao vivo com o eliminado da semana do BBB 26 (Globo).

Nas redes, internautas apontaram que o ator estava ignorando Ceci e conversando apenas com o economista. Em dado momento da entrevista, Babu olhou apenas para Gil, proferiu o nome dele quatro vezes em menos de um minuto e cortou uma fala da apresentadora.

Em stories publicado no começo da noite, Ceci contou que está recebendo muitas mensagens sobre o assunto e não conseguiu responder todas. Ela confessou que tem medo de se pronunciar, pois quer preservar seu emprego. Ainda assim, a apresentadora confirmou que não estava confortável durante a entrevista.

"Primeiro que eu tenho medo, né? Quero preservar meu emprego, qualquer coisa que eu responder ali, vai parecer que eu tô torcendo por alguém. Mas, sim, me senti desconfortável ontem, foi um programa difícil, e ainda tenho muita coisa pra falar com vocês sobre isso", explicou.

