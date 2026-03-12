Arte que educa

Crianças e adolescentes criam mural gigante sobre direitos da infância em Vitória

Obra recém-inaugurada na Av. Leitão da Silva reúne desenhos de estudantes da rede pública e chama atenção para questões importantes

Publicado em 12 de março de 2026 às 11:18

Mural "Infância que Inspira" foi pintado no muro do Caxias Esporte Clube Crédito: ICORES

Se você passou pela Avenida Leitão da Silva nos últimos dias, pode ter se deparado com uma obra de arte nos muros do Caxias Esporte Clube. Trata-se de uma obra produzida por crianças e adolescentes da Escola Municipal Álvaro de Castro Mattos, de Jardim da Penha.

A ideia do projeto "Arte Legal: Colorindo Direitos, Construindo Futuros", é desenvolver a criatividade de alunos com altas habilidades e superdotação por meio de oficinas de arte. O mural "Infância que Inspira" reune 25 desenhos criados por 40 estudantes.

O mural tem 670m² e a obra mescla imagens e frases, baseados em desenhos criados pelas crianças. Entre os temas estão direito à vida, saúde, educação, liberdade de expressão e muito mais. Eles também falam sobre o direito de brincar, socializar e ter segurança, além de chamar atenção para a importância de dizer não ao bullying, trabalho infantil e toda forma de violência.

O trabalho é resultado de 4 meses de atividades, incluindo oficinas e a pintura do mural. Para a presidente do instituto ICORES, a inciativa tem um significado especial por ser o primeiro no Espírito Santo a abordar tais direitos pelo olhar infantojuvenil.

Em um momento em que se verificam tantas violações aos direitos das crianças, entregar uma obra dessa dimensão é um marco para a história do instituto e para o Estado

Mural aborda direitos das crianças Crédito: ICORES

No final da obra recém-inaugurada, uma frase escrita por um dos alunos resume o espírito do projeto, e é talvez o recado mais importante para quem passa por ali: “toda criança tem o direito de sonhar”.

Onde ver

Muro do Caxias Esporte Clube – Rua Marins Alvarino, 35, Itararé, Vitória.

