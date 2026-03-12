Pela terceira vez

BBB 26: Ana Paula se recusa a fazer o desafio do Barrado no Baile pela terceira vez

Sister foi banida da festa pelos líderes Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach

Publicado em 12 de março de 2026 às 10:10

BBB 26: Ana Paula se recusa a fazer o desafio do Barrado no Baile pela terceira vez Crédito: Reprodução Globo

Momentos antes da festa de quarta-feira (11) do BBB 26 (Globo), os líderes Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach precisaram escolher uma pessoa para desconvidar da farra. A mineira Ana Paula Renault foi a escolhida.

Em sua terceira vez no Barrado no Baile, a jornalista afirmou, novamente, que não cumpriria o desafio e tentou levar para a sala isolada uma nécessaire com lixa de unha e seus piercings para fazer a troca das jóias. A produção, porém, a proibiu de levar objetos consigo.

A tarefa a ser cumprida é a mesma das últimas semanas, já que nenhum brother conseguiu concluir o desafio. Ana teria que escrever a frase 'eu mereço ir à Festa do Líder' preenchendo todas as linhas do caderno de 50 páginas.

Ela se recusou e usou a caneta apenas para rasurar a capa do caderno, riscando os nomes dos líderes e escrevendo "Humberto" e "Quinta série" no lugar. Recém operada de uma hérnia, ela explicou, pela terceira vez, que a atividade causaria dores em sua coluna.

A sister já havia sido barrada da festa do líder de Maxiane e da terceira celebração de Jonas. Ela permaneceu na sala isolada das 22h15, quando a festa começou, até às 5h10 da manhã, quando o evento foi encerrado. Durante a noite, Ana cochilou, foi ao banheiro, comeu bolacha e tomou água.

Ao retornar, a loira foi recebida por seus amigos, Milena, Juliano Floss e Samira, que já estavam deitados, mas acordaram para esperá-la no sofá da sala. A mineira reclamou com os aliados que a sala dos desafios estava muito gelada.

Este vídeo pode te interessar