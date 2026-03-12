Editorias do Site
Gabriela e Boneco se desentendem durante festa

Os sobreviventes do quarto branco Gabriela Saporito e Leandro Boneco discutiram durante a festa dos líderes Jonas e Cowboy nas primeiras horas do dia

Publicado em 12 de março de 2026 às 09:35

Maxiane elimina Leandro, o Boneco, da prova do líder
Maxiane elimina Leandro, o Boneco, da prova do líder Crédito: Reprodução Globo

Os sobreviventes do quarto branco Gabriela Saporito e Leandro Boneco discutiram durante a festa dos líderes Jonas e Cowboy nas primeiras horas de quinta-feira (12) no BBB 26 (Globo). O assunto foi um desentendimento quanto as camas do quarto Sonho do Grande Amor.

A paulistana questionou as reclamações do brother quanto à organização do cômodo. Ela pontuou que o tema foi levantado por Babu Santana durante o sincerão. A sister ainda argumentou que nunca acordou ou desrespeitou o Boneco para pegar ou colocar roupas no baú embaixo da cama.

"Quando você tá dormindo, eu nunca te incomodei por causa da roupa. Isso é implicância. Você tem que parar de arrumar pelo em ovo", afirmou Gabriela para Boneco, que apenas pediu para se retirar da conversa.

A sister foi reclamar da interação com Jordana, Marciele, Jonas e Cowboy. Ela contou que Solange Couto já brigou com Chaiany, pois a regra do quarto é arrumar a cama assim que se levantar.

Revoltada, Gabriela ainda aproveitou a oportunidade e avisou aos companheiros que a atriz fala mal de todas as pessoas da casa. Ela revelou que Solange já criticou o corpo de Jordana.

