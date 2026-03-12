Gabriela e Boneco se desentendem durante festa

Publicado em 12 de março de 2026 às 09:35
Os sobreviventes do quarto branco Gabriela Saporito e Leandro Boneco discutiram durante a festa dos líderes Jonas e Cowboy nas primeiras horas de quinta-feira (12) no BBB 26 (Globo). O assunto foi um desentendimento quanto as camas do quarto Sonho do Grande Amor.
A paulistana questionou as reclamações do brother quanto à organização do cômodo. Ela pontuou que o tema foi levantado por Babu Santana durante o sincerão. A sister ainda argumentou que nunca acordou ou desrespeitou o Boneco para pegar ou colocar roupas no baú embaixo da cama.
"Quando você tá dormindo, eu nunca te incomodei por causa da roupa. Isso é implicância. Você tem que parar de arrumar pelo em ovo", afirmou Gabriela para Boneco, que apenas pediu para se retirar da conversa.
A sister foi reclamar da interação com Jordana, Marciele, Jonas e Cowboy. Ela contou que Solange Couto já brigou com Chaiany, pois a regra do quarto é arrumar a cama assim que se levantar.
Revoltada, Gabriela ainda aproveitou a oportunidade e avisou aos companheiros que a atriz fala mal de todas as pessoas da casa. Ela revelou que Solange já criticou o corpo de Jordana.
