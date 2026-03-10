Sincerão no BBB 26 tem Jordana e Chaiany separadas em briga e bronca de Tadeu Schmidt

Publicado em 10 de março de 2026 às 10:46
Mais um Sincerão ocorreu no BBB 26 nesta segunda, 9. Na dinâmica, os brothers precisaram montar um "pódio dos medrosos". Depois, tinham que distribuir medalhas com os adjetivos "covarde", "arregão" ou "medroso".
O desafio rendeu brigas intensas entre os participantes. Jordana e Chaiany tiveram de ser separadas depois de discutirem aos gritos. A briga começou depois de Chaiany escolher a sister em primeiro lugar em seu pódio e chamá-la de "covarde".
Os ânimos também ficaram exaltados entre Juliano, Jonas e Cowboy, além de Ana Paula e Babu. Em determinado momento, durante uma briga entre Breno e Jordana, o apresentador Tadeu Schmidt precisou dar uma bronca nos brothers. "Chega!", disse.
Nesta semana, Babu, Chaiany e Milena disputam o paredão. A liderança é compartilhada entre Jonas e Cowboy. A eliminação é na terça, 10.
Babu
Jordana - "arregona"
Samira - "frouxa"
Gabriela - "covarde"
Chaiany
Jordana - "covarde"
Cowboy - "frouxo"
Jonas - "frouxo"
Milena
Jonas - "covarde"
Cowboy - "arregão"
Solange - "frouxa"
Cowboy
Ana Paula - "covarde"
Juliano - "covarde"
Breno - "covarde"
Jonas
Milena - "covarde"
Samira - "arregona"
Juliano - "frouxo"
Juliano
Jonas - "covarde"
Cowboy - "covarde"
Marciele - "arregona"
Marciele
Samira - "covarde"
Juliano - "frouxo"
Chaiany - "arregona"
Samira
Solange - "frouxa"
Babu - "covarde"
Jonas - "arregão"
Solange
Samira - "arregona"
Milena - "covarde"
Ana Paula - "covarde"
Ana Paula
Babu - "covarde"
Cowboy - "covarde"
Solange - "frouxa"
Breno
Marciele - "arregona"
Cowboy - "covarde"
Jordana - "covarde"
Leandro
Cowboy - "arregão"
Jonas - "arregão"
Marciele - "covarde"
Gabriela
Babu - "frouxo"
Juliano - "covarde"
Milena - "covarde"
Jordana
Chaiany - "arregona"
Solange - "covarde"
Babu - "frouxo"
