Sincerão no BBB 26 tem Jordana e Chaiany separadas em briga e bronca de Tadeu Schmidt

Desafio rendeu conflitos intensos entre os participantes e até Tadeu Schmidt se exaltou

Publicado em 10 de março de 2026 às 10:46

Sincerão no BBB 26 tem Jordana e Chaiany separadas em briga e bronca de Tadeu Schmidt

Mais um Sincerão ocorreu no BBB 26 nesta segunda, 9. Na dinâmica, os brothers precisaram montar um "pódio dos medrosos". Depois, tinham que distribuir medalhas com os adjetivos "covarde", "arregão" ou "medroso".

O desafio rendeu brigas intensas entre os participantes. Jordana e Chaiany tiveram de ser separadas depois de discutirem aos gritos. A briga começou depois de Chaiany escolher a sister em primeiro lugar em seu pódio e chamá-la de "covarde".

Os ânimos também ficaram exaltados entre Juliano, Jonas e Cowboy, além de Ana Paula e Babu. Em determinado momento, durante uma briga entre Breno e Jordana, o apresentador Tadeu Schmidt precisou dar uma bronca nos brothers. "Chega!", disse.

Nesta semana, Babu, Chaiany e Milena disputam o paredão. A liderança é compartilhada entre Jonas e Cowboy. A eliminação é na terça, 10.

Babu

Jordana - "arregona"

Samira - "frouxa"

Gabriela - "covarde"

Chaiany

Jordana - "covarde"

Cowboy - "frouxo"

Jonas - "frouxo"

Milena

Jonas - "covarde"

Cowboy - "arregão"

Solange - "frouxa"

Cowboy

Ana Paula - "covarde"

Juliano - "covarde"

Breno - "covarde"

Jonas

Milena - "covarde"

Samira - "arregona"

Juliano - "frouxo"

Juliano

Jonas - "covarde"

Cowboy - "covarde"

Marciele - "arregona"

Marciele

Samira - "covarde"

Juliano - "frouxo"

Chaiany - "arregona"

Samira

Solange - "frouxa"

Babu - "covarde"

Jonas - "arregão"

Solange

Samira - "arregona"

Milena - "covarde"

Ana Paula - "covarde"

Ana Paula

Babu - "covarde"

Cowboy - "covarde"

Solange - "frouxa"

Breno

Marciele - "arregona"

Cowboy - "covarde"

Jordana - "covarde"

Leandro

Cowboy - "arregão"

Jonas - "arregão"

Marciele - "covarde"

Gabriela

Babu - "frouxo"

Juliano - "covarde"

Milena - "covarde"

Jordana

Chaiany - "arregona"

Solange - "covarde"

Babu - "frouxo"

