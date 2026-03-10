Briga generalizada

BBB 26: Entenda todas as brigas geradas pelo Sincerão da semana

Com os ânimos exaltados, o elenco inteiro participou de discussões nesta segunda-feira (9)

Publicado em 10 de março de 2026 às 10:13

Alberto Cowboy Crédito: Reprodução Globo

A noite de segunda-feira (9) pegou fogo no BBB 26 (Globo). O sincerão exigiu que brothers montassem um "pódio dos medrosos" e apontassem três jogadores como frouxos, covardes ou arregões. Todos os 14 participantes da casa aproveitaram a oportunidade para reforçar embates e bater boca.

Os cinco primeiros a jogar foram os emparedados e os líderes. Mesmo após o término do programa ao vivo, porém, a dinâmica continuou e todos os demais participantes puderam montar seus pódios. Recapitule as maiores brigas da noite:

Babu e Jordana

O ator colocou a advogada em primeiro lugar no seu pódio e deu a ela a medalha de arregona. Ele afirmou que Jordana ficou transitando entre grupos em busca de um jogo mais forte. A sister não deixou barato e respondeu que Babu era o arregão, pois ele tem embate com Ana Paula, mas não teve coragem de apontar a loira na dinâmica.

Durante sua rodada, Jordana retribuiu dando o terceiro lugar do pódio e a medalha de frouxo para Babu e citou que o brother não aceitou a proposta de somar votos na Samira, mas depois de cair no paredão com Chaiany se arrependeu.

Chaiany e Jordana

O maior embate da noite se iniciou com Chaiany dando a medalha de covarde para Jordana e afirmando que a rival deu um passo para trás na hora de ter embate contra ela. A briga entre as rivais escalou e a goiana relembrou a briga que as duas tiveram enquanto estavam confinadas na casa de vidro, na primeira quinzena de janeiro.

Jordana retribuiu o gesto de Chaiany e também elegeu a sister para o seu pódio de medrosos, entregando a ela a medalha de "arregona". A advogada afirmou que a adversária inventou situações da casa de vidro.

Jonas, Cowboy e Juliano

O desentendimento começou com Alberto dando o segundo lugar e a medalha de covarde para Juliano, explicando que eles eram próximos na primeira semana e o brother se fechou. Jonas também colocou o loiro em seu pódio, na terceira posição, e deu a medalha de frouxo para ele.

"Juliano é frouxo porque, dentre todos aqui, é o que mais tem cara de frouxo", comentou, rindo. O camarote afirmou que o maior medo do modelo é ir para o paredão e o acusou de não ter argumentos. Cowboy entrou na briga, dizendo que Juliano é planta.

O dançarino colocou Jonas e Cowboy em primeiro e segundo lugares, respectivamente, do seu pódio e deu aos dois a medalha de covarde. Juliano afirmou que os dois julgam os outros brothers e indagou porque eles não o colocaram no paredão, já que têm um embate.

Ana Paula e Cowboy

Cowboy deu o primeiro lugar de seu pódio e a medalha de covarde para Ana Paula, alegando que ela não teve coragem de ir ao paredão, pois foi imunizada por Milena. "Sou covarde porque eu ganhei um colar, tá certinho. Vamos pro Paredão comigo, gato. Não enfie os dois pés no freio, não. Compra uma briga até o fim", rebateu a loira.

Em retribuição, ela deu a medalha de frouxo e posicionou o veterano no segundo lugar do pódio. A jornalista afirmou que o adversário falou de seu pai, repensou a atitude, colocou os dois pés no freio e sumiu do jogo.

Samira e Solange

A sulista concedeu o primeiro lugar e a medalha de frouxa para a atriz, afirmando que Solange tem tendência de chamá-la para embates nos sincerões, pois está com medo de se indispor com outra pessoa. A carioca rebateu, afirmando que se colocou no paredão para salvar Samira, que relembrou não ter pedido nada à sister.

"Tu é ingrata. Frouxa é você que ficou na orelha da Chaiany pra ganhar o Anjo", disparou Solange que, na sua vez de falar, colocou Samira no primeiro lugar do pódio e deu à ela a medalha de covarde.

Ana Paula e Solange

A atriz ainda arrumou briga com Ana Paula ao posicioná-la em terceiro lugar e chamá-la de covarde. Solange afirmou que pensa assim da sister, pois a veterana traz para o jogo assuntos velhos, não inova e nunca foi para o embate contra ela.

"Sempre quis conversar e você ficou calada. Será que se for pro Paredão de novo volta? Será que o Brasil quer gente planta aqui e que vai pela cabeça de macho?", indagou a mineira.

Ana Paula e Babu

A loira elegeu o ator como covarde e deu para ele o primeiro lugar em seu pódio dos medrosos. Antes mesmo de começar a falar, ela percebeu que Babu começou a encará-la de forma debochada, verbalizou isso e afirmou que não tem medo de homem.

Ana Paula disse que o ator é seu maior embate na casa, que quis comprar briga com ela e tentou pautar seu cancelamento, abordando questões sociais, raciais e políticas e falou que ia encher o saco dela todos os dias, mas não levou o embate adiante. Ela ainda citou a música que o rival fez para ela.

"Pautas raciais não, fenótipos", retrucou Babu. Ele ainda explicou que não seguiu com a briga por pedido de Breno e Juliano e por ser leal ao plano inicial do grupo de eliminar primeiro os integrantes do quarto Sonho de Voar.

Breno, Marciele e Jordana

O vencedor do paredão falso elegeu a ex-aliada, Marciele, como arregona e citou a traição da sister durante a prova de resistência de 12 de fevereiro, vencida por Jonas com o auxílio da paraense e de Maxiane, que jogavam com Breno e Marcelo, mas largaram a mão dos brothers durante a disputa.

Ele ainda apontou Jordana como covarde, pois a advogada, segundo ele, cresce para cima dos outros quando não consegue vencer no argumento. "Você tem comportamento de animal, porque avança nas pessoas", disparou.

A cunhã respondeu as falas do brother, afirmando que acha o biólogo um covarde e que ele flutua no jogo. Já a brasiliense avisou Breno que ele deve tomar cuidado, pois ninguém no jogo confia nele.

Cowboy e Boneco

Apagado no jogo, Leandro Boneco afirmou que Cowboy é covarde, porque teve sua estratégia desmascarada por ele na primeira semana de jogo e, depois disso, resolveu ignorar o baiano.

"A minha análise foi coerente. E com coerência, você não consegue lidar. Contra fatos, não tem argumentos. Então é por isso que você resolveu me colocar na geladeira", disse.

Após o fim do sincerão, Boneco abordou o rival, afirmando que girar em torno de Ana Paula e Milena é uma jogada burra e disse que o jogo de Cowboy é feio. O veterano retribuiu, afirmando que o jogo do baiano é horrível.

