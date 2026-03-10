Editorias do Site
A Nobreza do Amor, nova novela das 6 da Globo, trará aristocracia africana à TV

A trama foi lançada oficialmente na noite desta segunda-feira, 9, em um evento na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, que contou com a presença do elenco.

Danilo Casaletti*

Publicado em 10 de março de 2026 às 11:24

A "Nobreza do Amor" conecta o reino africano com o Brasil Crédito: Imprensa Globo/EStevam Avellar

A palavra mais repetida na festa de lançamento de A Nobreza do Amor, nova novela das 6 da TV Globo que estreia em 16 de março, foi "ineditismo". A trama foi lançada oficialmente na noite desta segunda-feira, 9, em um evento na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, que contou com a presença do elenco.

A história se passa na década de 1920 e acompanha a trajetória da princesa Alika, personagem de Duda Santos, que, junto com a mãe, a rainha Niara (Erika Januza), é obrigada a fugir do reino de Batanga, na África, para se proteger da vilania de Jendal - Lázaro Ramos em seu primeiro grande vilão

No Brasil, na fictícia cidade de Barro Branco, no Rio Grande do Norte, Alika e Niara encontram abrigo. A princesa também encontra um amor, o simples e honesto Tonho, personagem de Ronald Sotto.

Escrita por Duca Rachid, vencedora de dois Emmys, por Joia Rara (2013) e Órfãos da Terra (2019), Júlio Fischer, de Amor Perfeito (2023), e Elísio Lopes Júnior, diretor do musical Torto Arado, A Nobreza do Amor, para além das características do folhetim clássico - amor e vingança - vai colocar a aristocracia do continente africano em cena. "Quero que o público brasileiro assista e reconheça que é fruto dessa nobreza", resume Duca Rachid.

Para Duda Santos, a princesa Alika, protagonista da trama, a novela a ajuda entender sua personalidade e de seus antepassados. "Minhas ancestrais fizeram um caminho florido para que eu chegasse aqui. Sou muito grata de poder contar essa fábula", disse a atriz ao Estadão.

Lázaro Ramos, o vilão Jendal, define a novela como "encantadora". "Estou tendo muito prazer de trabalhar esse texto, de me desapegar de algumas características como ator, para oferecer uma boa novela para o público".

A atriz Zezé Motta, intérprete de dona Menina, será o elo entre o Brasil e África. Uma mulher bondosa, parteira da cidade de Barro Branco. Ela também será escultora de santos, em uma simbologia do sincretismo religioso.

Ela é uma mulher bondosa. Adoro esse nome dela: Dona Menina. É a minha cara. Eu sou uma menina de 81 anos

Zezé Motta

Atriz

O ator Marcelo Médici, do núcleo cômico da novela, vai interpretar o padre Viriato. "Ele é o arauto da cidade. Fala sobre tudo o que está errado. E fala o que vem na cabeça dele, o que eu acho que é um desejo de todo mundo", fala sobre o personagem.

A Nobreza do Amor tem ainda no elenco nomes como Nicolas Prattes, Thereza Fonseca, Danton Mello, Cassio Gabuns Mendes, Ronald Sotto, André Luiz Miranda, Bukassa Kabengele, entre outros.

