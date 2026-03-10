Após traição

Yuri Lima revela sentir ciúmes de novo namorado de Iza: 'Mulher que mais amei na vida'

Atleta afirma que segunda separação aconteceu por causa da exposição pública

O jogador de futebol Yuri Lima falou pela primeira vez com mais detalhes sobre o término conturbado com a cantora Iza e sobre a relação atual com a filha do casal, Nala, de um ano. Em entrevista ao canal do portal Leo Dias, o atleta afirmou que sente falta de estar mais presente na rotina da menina e reconheceu que erros do passado contribuíram para a distância entre eles.

O jogador de futebol também disse que sentiu ciúmes ao descobrir o novo relacionamento da cantora com o ator João Vitor Silva, assumido durante o Carnaval de 2026. "É a mulher que mais amei na vida, é a mãe da minha filha. Não tenho por que esconder que fiquei com ciúmes, normal. Mas fico feliz por ela estar bem", declarou.

Yuri falou sobre o conturbado fim do relacionamento com a cantora, que ocorreu inicialmente em julho de 2024. Na época, Iza anunciou a separação depois de descobrir que havia sido traída pelo atleta enquanto ainda estava grávida da filha do casal. Eles chegaram a reatar, mas o relacionamento terminou de forma definitiva em outubro de 2025.

Segundo o volante, a segunda separação não aconteceu por falta de sentimento, mas pelo peso da exposição pública após a polêmica. "Esse segundo término foi muito por conta da exposição. A gente estava bem. Em todo relacionamento, quando acontece algo assim, é difícil ter aquele perdão 100%. Isso é natural do ser humano", afirmou.

Hoje com 31 anos, Yuri vive uma nova fase profissional após retornar aos gramados para defender o Esporte Clube Primavera. Após a repercussão da traição, ele havia interrompido a carreira no Mirassol para tentar reconstruir a convivência familiar.

O atleta explicou que decidiu pausar a carreira naquele momento para ficar próximo da filha e da cantora. "Saí do futebol para ficar perto da minha filha e da mãe da minha filha, que para mim é a coisa mais importante na vida, que é a família. Naquele momento, era a decisão mais fácil e a mais difícil", contou.

Com a retomada do trabalho no futebol, a rotina voltou a dificultar a convivência diária com a filha. Yuri se emocionou ao falar da saudade de Nala e assumiu responsabilidade pela distância. "A situação que eu estou hoje é minha culpa. Eu errei, fui imaturo. Aprendi totalmente com meu erro, ficar longe delas é a maior punição possível."

Ele afirmou ainda que mantém uma relação de colaboração com a cantora para conseguir ver a criança. "A Iza tem me ajudado bastante para eu poder ver ela. Não estou sendo impedido, nem um pouco. Não estou conseguindo ver a Nala por conta da minha rotina e da rotina dela."

