Celebridades

IZA e Yuri Lima anunciam término do relacionamento

Após traição, reconciliação e polêmicas públicas, IZA e Yuri Lima anunciaram o fim da relação, prometendo foco na criação da filha Nala

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15:43

Iza e Yuri Lima Crédito: Reprodução Instagram @yurilima94

O relacionamento de IZA e Yuri Lima chegou ao fim – mais uma vez. A assessoria da cantora confirmou nesta terça-feira (7) que os dois, pais de Nala, que completa 1 ano no próximo dia 13 de outubro, não formam mais um casal.

Segundo a nota enviada à imprensa, “a separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade”.

Leia mais Pivô da separação de Yuri Lima e Iza pede desculpas e diz que se identifica com cantora

Reviravoltas e traição

O romance entre a cantora e o ex-jogador de futebol foi marcado por altos e baixos desde o início. Em julho de 2024, IZA revelou ter descoberto uma traição de Yuri durante a gravidez, episódio que levou ao rompimento do casal. Prints de conversas entre ele e a influenciadora Kevelin Gomes circularam na época, forçando uma separação pública e dolorosa.

Iza e Yuri Lima Crédito: Reprodução/Instagram/@iza

Apesar do escândalo, eles retomaram a relação em janeiro de 2025. Mas a reconciliação não resistiu às novas tensões.

Redes sociais pegam fogo

Na noite de segunda-feira (6), Yuri apagou todas as fotos ao lado de IZA do seu perfil no Instagram, horas depois de a cantora declarar, em entrevista ao jornal O Globo, que não se arrepende de ter exposto a traição.

O pai de Nala também teria deixado de seguir alguns familiares da cantora. A movimentação incendiou os comentários nas redes sociais, com fãs e seguidores especulando sobre a instabilidade do casal.

Pouco depois, Yuri publicou uma foto da filha Nala nos stories com a legenda “Família” acompanhada de um coração. O gesto foi interpretado por muitos como uma tentativa de mostrar foco na paternidade em meio ao turbilhão.

* Com informações do Gshow.

Este vídeo pode te interessar