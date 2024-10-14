Celebridades

Famosos celebram chegada de Nala, filha de Iza e Yuri Lima

O anúncio foi feito no Instagram pela cantora e pelo jogador na manhã deste domingo (13)
Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Outubro de 2024 às 09:09

Cantora Iza anunciou o nascimento de sua primeira filha com Yuri Lima, Nala, neste domingo (13) Crédito: Reproduçao Instagram @Iza
Iza e Yuri Lima receberam Nala na manhã deste domingo (13). O parto aconteceu no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro.
Luísa Sonza celebrou o nascimento na publicação feita por Iza e Yuri, que postaram uma foto da mãozinha da bebê. A cantora de "Chico" distribuiu corações nos comentários.
"Bem-vinda Nala! Saúde, amor, sabedoria, prosperidade, arte, caminhos abertos, alegria todo dia. A gente te ama, bom dia!", comentou o ator Ícaro Silva.
Arielle Macedo, coreógrafa e bailarina da Anitta, recebeu a neném: "Bem-vinda Nala".
"Parabéns, Deus abençoe", escreveu Tatá Werneck. Lauana Prado também se pronunciou: "Que Deus abençoe vocês! Nala".
Pathy de Jesus comemorou a chegada da filha da cantora: "Bem-vinda, Nala! Muitas bençãos, meu amor!".
A rainha de bateria do Império Serrano, Quitéria Chagas, comentou: "Ai. Bem-vinda Nala, muitas bençãos".

