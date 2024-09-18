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Palco Sunset

Iza fala sobre desafio de cantar no Rock in Rio aos 8 meses de gestação

Cantora conta com 24 músicos, além de profissionais de iluminação e filmagem. Ela se apresenta nesta sexta (20)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 10:01

Cantora Iza grávida
Cantora Iza está grávida de oito meses Crédito: Reprodução/Instagram
Iza, que se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio nesta sexta (20), mostrou os preparativos. A cantora, que está grávida de sua primeira filha, Nala, mostrou os bastidores do ensaio. Em sua equipe, ela conta com 24 músicos, além de profissionais de iluminação e filmagem.
Ela citou como a gravidez tem afetado sua performance e apontou diferenças na voz.

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"Sigo aqui gravidíssima, vivendo um momento muito especial, mas muito desafiador, porque eu já passei dos oito [meses de gestação], estou com 35 semanas. Nunca respirei assim, nunca cantei assim. A voz fica mais grave e as cordas vocais ficam mais relaxadas com os hormônios da gravidez. Eles relaxam todas as articulações, coisa que eu não fazia ideia. Ela está empurrando todo meu diafragma, ela está alta aqui, sabe?", contou Iza.
A artista dedicou o show que prepara para Nala. "Estou feliz. [Vou] Fazer uma coisa que está me desafiando, vai ser o show mais especial da minha humilde vidinha", disse.
"A gente está se arriscando muito para entregar um show para você. Eu estou me dedicando para entregar um bagulho maneiro para ela. Para neném de mamãe. Tomara que ela goste", acrescentou.

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