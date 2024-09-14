Paulo André perde óculos na área vip do Rock in Rio:  "Isso acabou com o meu dia"

Paulo André perdeu os óculos escuros Crédito: Reprodução @iampauloandre

O capixaba Paulo André perdeu os óculos escuros na área vip do Rock in Rio, na primeira noite do festival de música. O ex-bbb fez um apelo nas redes sociais. "Rapaziada da área vip, você que achou estes óculos e tem um bom coração, por favor entrar em contato".

O atleta curtiu a primeira noite do festival Rock in Rio, que teve apresentações de Ludmilla, Cabelinho e Travis Scott. O atleta compartilhou fotos nas redes sociais usando o acessório e disse que, provavelmente, perdeu os óculos no momento em que foi cumprimentar alguém na área vip.