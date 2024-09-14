Paulo André perde óculos na área vip do Rock in Rio:  "Isso acabou com o meu dia"

O capixaba Paulo André perdeu os óculos escuros na área vip do Rock in Rio, na primeira noite do festival de música. O ex-bbb fez um apelo nas redes sociais. "Rapaziada da área vip, você que achou estes óculos e tem um bom coração, por favor entrar em contato".
O atleta curtiu a primeira noite do festival Rock in Rio, que teve apresentações de Ludmilla, Cabelinho e Travis Scott. O atleta compartilhou fotos nas redes sociais usando o acessório e disse que, provavelmente, perdeu os óculos no momento em que foi cumprimentar alguém na área vip.
"Rapaziada, isso aí acabou com o meu dia. Papo reto. Eu fui abraçar alguém, não sei, algo do tipo, e deve ter caído, então, você que achou esse óculos, por favor, entra em contato comigo que eu vou aonde for buscar esse óculos. Se você viu a pessoa que achou, só me chamar, eu vou aonde for buscar esse óculos. Eu gosto muito desse óculos", escreveu no Instagram.