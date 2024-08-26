Iza e Yuri Lima voltaram? Funcionário ouve ligação do jogador com a cantora; entenda

Cantora Iza revela que foi traída por Yuri Lima Crédito: Reprodução/Instagram

Mais um episódio da relação de Iza e Yuri Lima parece surgir, de acordo com o portal LeoDias, na última sexta (23), Yuri Lima foi visto conversando com Iza por videochamada, enquanto comprava sapatos em uma loja do BarraShopping no Rio de Janeiro. O jogador foi flagrado por um funcionário da loja.

Além da ligação inusitada, o relato ainda conta que o ex-jogador do Mirassol FC chamou Iza de “amor”. Vale lembrar que o portal já havia divulgado que Yuri estava frequentando a casa da cantora na reta final da gravidez.

“Yuri voltou a frequentar a casa da Iza. E é algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar. Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio”, diz o comunicado.

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