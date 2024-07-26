Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Iza volta às redes sociais após traição e reflete sobre gravidez: 'Novo significado'
Famosos

Iza volta às redes sociais após traição e reflete sobre gravidez: 'Novo significado'

Cantora celebrou Dia da Mulher Negra Latino-Americana e agradeceu pelo apoio de fãs e seguidores
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 09:47

Iza diz que foi traída por Yuri Lima e anuncia separação
Iza Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora Iza comemorou o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado nesta quinta-feira, 25. Em sua volta para as redes sociais após ter terminado o relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima por ter sido traída, a artista refletiu sobre a gravidez.
No Instagram, ela compartilhou: "Nesse Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, parei para refletir mais uma vez que sou muito abençoada por ter mulheres negras incríveis como referência na minha vida. Sou muito abençoada, também, por vocês que me escutam e me assistem terem me acolhido como uma mulher preta".
Iza explicou também sobre entender seu lugar de representação na comunidade negra, sendo alguém que se sente inspirada por outras mulheres. "Meu máximo respeito a elas e aos exemplos maravilhosos que tive dentro de casa, que sempre me disseram que eu poderia ocupar qualquer espaço que eu quisesse".
"E agora tudo ganha um novo significado, porque falta pouco pra eu colocar mais uma pretinha no mundo. Só espero ser pra ela pelo menos um pouco do que essas mulheres foram pra mim", finalizou a artista.
Entenda o caso
No último dia 10, Iza anunciou pelas redes sociais o fim de seu relacionamento com o volante do Mirassol, Yuri Lima. A cantora revelou que foi traída pelo ex-namorado e garantiu o fim do namoro, mesmo estando grávida de seis meses.
No vídeo postado em seu Instagram, a cantora explica que descobriu que Yuri tinha um caso. Isso aconteceu após a amante tentar vender os prints das conversas com o jogador para o jornalista Leo Dias, que, em vez de publicar a notícia, repassou as informações para a cantora.

Veja Também

Pivô da separação de Yuri Lima e Iza pede desculpas e diz que se identifica com cantora

'Quero que ela cresça feliz, com uma autoestima maravilhosa', diz Iza sobre filha

Pivô do término de Iza diz estar 'aproveitando momento': 'Não sou culpada'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados