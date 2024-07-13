Pivô do término de Iza diz estar 'aproveitando momento': 'Não sou culpada'

Kevelin Gomes, suposta amante de Yuri Lima Crédito: Reprodução

Kevelin Gomes, pivô do término de Iza e Yuri Lima, concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular (Record) do próximo domingo (14).

Kevelin contou para a repórter Fabiana Oliveira como tem lidado com a situação. "Estou aproveitando o momento", disse. "Não considero traição. Não sou culpada."

Grávida de seis meses , Iza disse ter descoberto que estava sendo traída por Yuri. "Ele mantinha conversas com uma pessoa que ele já tinha ficado antes, nunca parou de conversar com ela e vocês vão conhecê-la porque ela quer muito ser conhecida. Conversas em altos níveis e, pra mim, isso já é uma alta quebra de confiança."

PRONUNCIAMENTO

Na quinta-feira (11), Kevelin falou pela primeira vez sobre o relacionamento com o jogador de futebol. Ela enviou um vídeo para o Balanço Geral (RecordTV).

A criadora de conteúdo adulto afirmou que não negociou nem recebeu nenhum valor pela divulgação das conversas com Yuri. "Eu compartilhei [as mensagens] com pessoas da minha confiança, do meu convívio, como qualquer outra pessoa faria. Eu jamais esperaria que essa pessoa agisse de má-fé comigo. [...] Não recebi nada, nenhuma transação bancária, não houve nenhuma negociação da minha parte. [...] As pessoas merecem a verdade."

Kevelin diz que não se encontrou com o jogador de futebol desde que ele começou a se relacionar com Iza. "As fotos que estão rolando são antigas. Não teve encontro algum após o relacionamento, mas a gente manteve nossos contatos, nossas conversas, nossa intimidade, até porque trabalho com isso e só estava sendo recíproca com ele. Não houve nenhuma remuneração. Foi por vontade própria, interesse, reciprocidade, como dois adultos."