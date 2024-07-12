Iza repercute apoio após expor traição: 'Me fazem forte mesmo quando não preciso ser'

Um dia após expor que foi traída, Iza repercutiu o apoio que recebeu nas redes sociais e de famosos. Grávida de seis meses, a cantora disse não saber que tanta gente a ama e que iria viver a situação com ela.
"Meus talismãs, vocês me fazem forte mesmo quando não preciso ser. Ainda não consigo responder a todos, mas vou. Estou realmente me sentindo abraçada. Amo vocês", escreveu ela em seu perfil oficial de Instagram.
Iza ainda agradeceu pelas mensagens, flores, diálogos e desabafos que recebeu. A artista anunciou o fim do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima por meio de um vídeo, em que afirmou que ele trocava mensagens com uma mulher com quem já tinha se relacionado.
Famosas como Anitta, Ludmilla e Ana Maria Braga desejaram força a ela e Nala, a bebê que espera.
De acordo com a Iza, não houve conversa entre o ex-casal. O fim se deu por meio da publicação do vídeo. "O próprio Yuri está sendo pego de surpresa. Ele se achou muito esperto e a outra pessoa também. Ele me traiu. Mantinha conversas com uma pessoa que tinha ficado antes de ficar comigo. E vocês vão conhecer ela porque ela quer muito ser conhecida."
Posteriormente, Lima confirmou a traição e afirmou que a troca de mensagens ocorreu em um momento de fraqueza e que, agora, perdeu a família.
Já Kevelin Gomes, pivô do término, afirmou se sentir um pouco envergonhada e que não é amante de ninguém. Ela disse que não se encontrou com o jogador após o início do namoro do ex-casal, mas que os dois mantiveram contato e a intimidade que tinham.
"Fazer algo que afetasse um relacionamento, uma gravidez, jamais seria da minha índole. Não houve encontros. Não sou amante de ninguém. Sinto muito por ter chegado nesse nível. Me sinto envergonhada, não pelos meus atos, mas pelo nível que chegamos."