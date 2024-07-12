Iza repercute apoio após expor traição: 'Me fazem forte mesmo quando não preciso ser'

A cantora Iza Crédito: Agif/Folhapress

Um dia após expor que foi traída , Iza repercutiu o apoio que recebeu nas redes sociais e de famosos. Grávida de seis meses, a cantora disse não saber que tanta gente a ama e que iria viver a situação com ela.

"Meus talismãs, vocês me fazem forte mesmo quando não preciso ser. Ainda não consigo responder a todos, mas vou. Estou realmente me sentindo abraçada. Amo vocês", escreveu ela em seu perfil oficial de Instagram.

Iza ainda agradeceu pelas mensagens, flores, diálogos e desabafos que recebeu. A artista anunciou o fim do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima por meio de um vídeo, em que afirmou que ele trocava mensagens com uma mulher com quem já tinha se relacionado.

Famosas como Anitta, Ludmilla e Ana Maria Braga desejaram força a ela e Nala, a bebê que espera.

De acordo com a Iza, não houve conversa entre o ex-casal. O fim se deu por meio da publicação do vídeo. "O próprio Yuri está sendo pego de surpresa. Ele se achou muito esperto e a outra pessoa também. Ele me traiu. Mantinha conversas com uma pessoa que tinha ficado antes de ficar comigo. E vocês vão conhecer ela porque ela quer muito ser conhecida."

Posteriormente, Lima confirmou a traição e afirmou que a troca de mensagens ocorreu em um momento de fraqueza e que, agora, perdeu a família.

Já Kevelin Gomes, pivô do término, afirmou se sentir um pouco envergonhada e que não é amante de ninguém. Ela disse que não se encontrou com o jogador após o início do namoro do ex-casal, mas que os dois mantiveram contato e a intimidade que tinham.