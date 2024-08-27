Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Reconciliação entre Iza e Yuri Lima: assessoria da cantora diz 'não ter nada a declarar'
Após traição

Reconciliação entre Iza e Yuri Lima: assessoria da cantora diz 'não ter nada a declarar'

Especulações começaram nesta semana, após Léo Dias afirmar que o casal havia reatado o relacionamento após traição do jogador
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 18:35

Yuri Lima e a cantora Iza
Yuri Lima e a cantora Iza Crédito: Reprodução/Instagram
Na última semana, rumores sobre uma reconciliação entre Iza e Yuri Lima cresceram nas redes sociais. As especulações começaram na segunda-feira, 26 após o jornalista Léo Dias afirmar no programa Fofocalizando que o casal havia reatado o relacionamento.
Procurada pela reportagem do Estadão, a assessoria da cantora declarou que "não tem nada a declarar" sobre o assunto.
No início do mês, internautas já haviam teorizado sobre uma reconciliação entre os dois. A assessoria de Iza negou que os dois fossem um casal. "Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio. Eles serão uma família para sempre mesmo não estando juntos, afinal ele é o pai da filha dela. A segurança e tranquilidade de mãe e filha são essenciais", diz nota.

Veja Também

Em conversas vazadas, Yuri Lima elogia sexo de amante

Iza e Yuri assumiram o relacionamento em 2022. Em abril, o então casal revelou a gravidez.
Em um vídeo no começo de julho, Iza revelou que o volante do Mirassol tinha um caso após a amante tentar vender registros de conversas mantidas com Yuri para o jornalista Léo Dias, que repassou as informações aos assessores da cantora.

Veja Também

Iza e Yuri Lima voltaram? Funcionário ouve ligação do jogador com a cantora; entenda

Yuri Lima é hostilizado em show de Iza e cantora reage

Suposta amante de Yuri Lima: "Eu estava agindo conforme a nossa intimidade"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Relacionamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz
Imagem de destaque
Transcol e Aquaviário terão linhas exclusivas e horários especiais na Festa da Penha
Imagem de destaque
O incrível roubo de mochila que tinha ovo Fabergé e outras joias de R$ 15 milhões em pub de Londres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados