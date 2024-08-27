Reconciliação entre Iza e Yuri Lima: assessoria da cantora diz 'não ter nada a declarar'

No início do mês, internautas já haviam teorizado sobre uma reconciliação entre os dois. A assessoria de Iza negou que os dois fossem um casal. "Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio. Eles serão uma família para sempre mesmo não estando juntos, afinal ele é o pai da filha dela. A segurança e tranquilidade de mãe e filha são essenciais", diz nota.