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Após traição

Yuri Lima é hostilizado em show de Iza e cantora reage

Cantora foi a grande atração da festa de comemoração dos 126 anos do Vasco. Ela foi surpreendida por um coro inesperado entre uma música e outra
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 15:46

Cantora Iza durante apresentação na festa do Vasco, no Rio
Cantora Iza durante apresentação na festa do Vasco, no Rio Crédito: Instagram/Vasco
Na noite desta quarta-feira, 22, a cantora Iza foi a grande atração da festa de comemoração dos 126 anos do Vasco da Gama, seu time de coração, realizada no Rio de Janeiro. Entre uma música e outra, enquanto conversava com os fãs, a cantora foi surpreendida por um coro inesperado: "Ei, Yuri, vai tomar no c*", cantavam os torcedores, contra o jogador Yuri Lima, ex-namorado de Iza, que a traiu durante sua gravidez.
Ao ouvir os xingamentos, Iza, grávida de oito meses, reagiu com um sorriso. "O que é que isso?", perguntou a artista, em tom leve. E completou: "Se tem uma coisa que vascaíno sabe é ter fé. É ou não é?", arrancando aplausos e gritos de apoio do público.
Yuri Lima, que está desempregado após ter o contrato rescindido com o Mirassol, clube da Série B do Campeonato Brasileiro, será pai de Nala, primeira filha de Iza. A cantora anunciou o fim do relacionamento com o jogador no dia 11 de julho, quando revelou em suas redes sociais que havia sido traída por ele.

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