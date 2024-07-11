Suposta amante de Yuri Lima: "Eu estava agindo conforme a nossa intimidade"

Suposta amante de Yuri Lima fez vídeo nas redes sociais Crédito: Reprodução

Kevelin Gomes. Após o vídeo publicado pela cantora Iza no Instagram comunicando o fim do seu relacionamento com Yuri Lima e revelando traição do jogador, muito se especulou sobre quem seria a mulher que mantinha conversas picantes com o atleta. Poucas horas depois, o portal LeoDias revelou a identidade:

Na tarde desta quinta (11), a criadora de conteúdo adulto deu a sua declaração por meio de um vídeo postado em seu perfil nas redes sociais. Kevelin afirmou que contou sobre as conversas com o jogador apenas para pessoas de confiança e que nunca tentou vender nada para a imprensa - Léo Dias acusou a mulher de tentar vender a história por R$ 30 mil.

"As fotos que estão rolando atualmente com uma pessoa são fotos antigas. Não teve encontro algum após o relacionamento, mas a gente manteve sim os nossos contatos, as nossas conversas, a nossa intimidade, até porque eu trabalho com isso e eu só estava sendo recíproca a ele. Não houve nenhum tipo de remuneração da nossa parte, simplesmente foi vontade própria, interesse, reciprocidade como dois adultos. Eu creio que todo mundo tem a sua intimidade."