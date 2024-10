Bebê capixaba viraliza ao reencontrar o avô no aeroporto de Vitória

Carisma, personalidade e muita fofura. Essa é a pequena Maria Alice, uma bebezinha capixaba que está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Filha do policial militar Douglas de Souza Alves, 33 anos, e da advogada Amanda Oggione, 29, Maria protagonizou uma cena linda nos últimos dias: um reencontro com o avô.



O vídeo já tem mais de 288 mil visualizações e se passa no aeroporto de Vitória. Em conversa com HZ, Amanda contou que Maria Alice estava há um mês sem ver o avô, de quem é muito apegada. A família mora em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES, e foi buscar o vovô, que voltava de uma viagem. A partir daí, foi muito amor envolvido.

Maria Alice faz muito sucesso nas redes sociais. Crédito: Reprodução/Instagram/@marialice.malli

“Ela é um xodozinho do vovô. É a primeira neta dele. Pensa em um avô babão (risos). Ele ficou um tempo em Recife, mas morrendo de saudade da Maria Alice. Inclusive, me ligou chorando de lá de saudade. Aí eu comprei uma passagem de volta. Quando ele voltou, foi uma cena linda”, disse Amanda.

O momento foi compartilhado com os mais de 141 mil seguidores da pequena nas redes sociais. Carinhosamente apelidada como “bebê japinha”, Maria é um verdadeiro fenômeno na internet. Seus vídeos já ultrapassaram a marca de 150 milhões de visualizações. Claro que, com tanta exposição, é preciso ter o cuidado redobrado.

Douglas de Souza Alves, 33 anos, e da advogada Amanda Oggione, 29. Crédito: Reprodução/Instagram/@marialice.malli

“A gente monitora 100% das redes sociais dela. Já conversamos sobre essa questão de ter exposição. E afirmo que para ela ter contato com mais de 140 mil pessoas vai demorar. Ela pode até criar uma rede social quando crescer um pouco, mas essa rede vai ser monitorada por nós por um bom tempo. É uma forma de proteção, a internet é um mundo aberto”, frisa a mãe.

Entre os vídeos mais bombados da bebê japinha, um deles mostra a menina “esparramada” na cama. Em tom de humor, o pai Douglas diz que fica só com um pedaço do espaço para dormir. A brincadeira teve mais de 13 milhões de visualizações. Um outro vídeo mostra a reação de Maria Alice ao ser acordada com um café da manhã na cama no dia do seu aniversário.

“A gente percebeu que a Maria era diferente logo nos primeiros meses de vida. Ela interagia muito, sempre sorria. Quando nem imaginávamos que ela pudesse entender, interagia. Quando ela tinha três meses,a gente brincou com ela de uma forma que eu fiquei até impactado. Daí veio a ideia de criar o instagram”, disse Douglas.

No auge dos seus quase dois anos, Maria Alice acumula não só seguidores, mas contratos. A minicapixaba é embaixadora de uma grande marca de fraldas e também de uma marca de brinquedos. Apesar disso, os pais garantem que tudo passa detalhadamente por eles e tomam cuidado antes de fechar algum projeto.

“Eu confesso que a Maria está fazendo eu ser mais simpática do que era (risos). Ela quer falar com todo mundo na rua, quer conversar com as pessoas. A Maria Alice é uma criança muito carinhosa, isso faz até a maternidade ser mais leve”, finaliza Amanda.

