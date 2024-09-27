12 livros para presentear no Dia das Crianças

O Dia das Crianças é o momento perfeito para inspirar os pequenos a mergulharem no encantador universo da leitura. Em uma época em que as telas ocupam tanto espaço, os livros oferecem uma alternativa enriquecedora de aprendizado, despertando a curiosidade e alimentando a imaginação.
Presentear o filho, sobrinho ou afilhado com uma obra literária vai além do entretenimento; auxilia no cultivo de valores, emoções e descobertas que os acompanharão por toda a vida. Cada página virada se torna uma chance de aprender algo diferente. Nesta data especial, veja abaixo 12 sugestões de livros que irão transformar a leitura em uma aventura inesquecível!
1. O conto da baleia
Esse livro é uma ferramenta divertida e explicativa para famílias e educadores introduzirem as crianças nas discussões sobre educação ambiental. Essa história também auxilia no desenvolvimento de conceitos como responsabilidade e coletividade. Por meio da amizade inusitada entre um menino e uma baleia, a autora Karen Swann mostra a degradação dos mares e faz um alerta sobre os perigos da poluição plástica no oceano.
2. Larga esse celular
Um livro lúdico para ensinar os pequenos a ficarem menos tempo no celular. As crianças são apresentadas a protagonista Ana, uma menina esperta e curiosa que adora brincar com o smartphone, assim como todos os seus familiares, que não se desconectam dos aparelhos. Quando um problema de saúde causado pelo uso excessivo do celular obriga todos a largarem as telas, ela descobre que a vida offline pode ser colorida e divertida.
3. 1, 2, 3, vamos contar?
Quantos barquinhos navegam pelo mar? Compreender os números pode ficar mais fácil se a rima funcionar. Com o propósito de ser uma ferramenta que auxilia a introduzir a matemática na primeira infância , o livro utiliza cenários do dia a dia da criança, como caixa de brinquedos, cama, animais e cores. No final, o pequeno é convidado a participar de um quiz para recapitular o que aprendeu.
4. Um conto de Natal
Clássico que emociona crianças e adultos há gerações. A obra traz a história do inesquecível personagem Ebenezer Scrooge, o “velho pecador e sovina” que sofre as consequências de uma vida deplorável. Mas nem tudo está perdido. Este livro é uma oportunidade para unir toda a família. As belas ilustrações vão conquistar os corações dos pequenos leitores e fazem desta edição um presente inesquecível.
5. O tablet e o meu cérebro
O que de fato acontece com o cérebro infantil quando ela usa eletrônicos o tempo todo? Com uma narrativa que adapta termos da neurologia para o entendimento infantil, esse livro explica os mecanismos pelos quais os eletrônicos podem gerar danos ao cérebro em desenvolvimento das crianças.
6. O Problema
Sempre que o menino conversava com alguém, aparecia um monstrinho em cima da cabeça da outra pessoa. Aí o menino não conseguia dizer nada. Esse monstrinho era o problema. Será que o garoto vai arranjar coragem? E, se enfrentar, como será que o monstrinho vai reagir? As outras crianças têm um problema parecido?
7. Show de talentos dos monstros maravilhosos
Você alguma vez já pensou no que acontece em seu armário de brinquedos à noite? Lá, os monstrinhos gostam mesmo é de… brincar! Pulam, dançam, dão cambalhotas… Um verdadeiro show ! Mas não vou contar mais nada, não… Você é que vai descobrir tudo lendo e acompanhando a conversa entre o texto e as lindas ilustrações, que mostram toda a movimentação desses artistas maravilhosos.
8. O que é maior?
Uma pergunta simples, “o que é maior do que uma formiga construtora?”, desencadeia comparações criativas entre animais no livro infantil ‘ O que é maior? ‘. Por meio de jogos de palavras divertidos de Yuri de Francco e ilustrações de Silvana Rando, os autores dão vida às respostas inusitadas e tornam a leitura um momento educativo, perfeito para enriquecer o vocabulário das crianças e incentivá-las a explorar novas possibilidades de imaginação.
9. O rap dos gatos
Uma história, uma música ou apenas muitos gatos loucos pulando pelo ar? Neste livro-canção do premiado autor argentino Pedro Mairal, os pequenos leitores encontram uma história (ou melhor, um rap!) fantástica e divertida sobre felinos bagunceiros e imprevisíveis. Com maestria narrativa e ilustrações que brincam com o absurdo, ‘O rap dos gatos’ é muitas coisas: um conto acumulativo onde gatinhos não param de aparecer; uma música impossível de parar de ouvir e uma história que vai encantar crianças e adultos.
10. Os três porquinhos em: depois do sopro do lobo
Os pequenos leitores acompanham os personagens da famosa fábula que tiveram os seus lares desmoronados. Mas, diferentemente do clássico, o que aconteceria se o Lobo Mau se arrependesse de seus atos? Escrita pela professora e poeta Palmira Heine, a obra convida as crianças a refletirem sobre o valor das segundas chances e a importância de se reinventar após cometer erros.
11. O polvo das pernas coloridas
Otto é diferente dos outros polvos, pois, enquanto todos são marrons, ele tem um tentáculo de cada cor. Mas, logo o protagonista percebe que essa diferença no seu corpo traz habilidades capazes de solucionar problemas. Com a experiência de Claudia Waldmann como educadora parental e conhecimentos sobre soft skills da empreendedora Rafaela Furlan, as autoras buscam transmitir às crianças conhecimentos essenciais sobre inteligência emocional.
12. Turma da Mônica e o mistério dos superpoderes mentais
Com analogias de situações cotidianas de uma família, o escritor e terapeuta transpessoal William Sanches e o ilustrador Mauricio de Sousa reúnem ensinamentos para as crianças sobre como dominar a mente. Os pequenos leitores aprenderão a exercitar o poder da autoconsciência todos os dias e, a partir de uma história repleta de ludicidade, se tornarem adultos autoconfiantes.
Por Daniela Garbez