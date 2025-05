Atriz global Nathalia Dill discute desafios da maternidade na Rede Gazeta

Atriz Nathalia Dill participa de roda de conversa na Rede gazta. Crédito: Divulgação

No próximo domingo (11) o Brasil celebra o Dia das Mães, uma data que além de ser historicamente marcada por declarações de amor, boas memórias e momentos de intimidade em família, cada vez mais tem dado espaço a discussões sobre os desafios e dilemas das pessoas que escolhem viver a maternidade. É nessa pegada que a Rede Gazeta vai celebrar a data com duas programações especiais: uma roda de conversa e um programa especial da TV Gazeta. Ambas, com a chancela do projeto "Todas Elas", de A Gazeta.

Daniela Abreu, Maria Amélia Dalvi e Adriana Müller. Crédito: Divulgação

O primeiro compromisso é na próxima quarta-feira (14), a partir das 8h30, na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Já estão abertas as inscrições para a Roda de Conversa Todas Elas: o desafio de ser mãe entre toques e cliques. O encontro traz à Capital a atriz da TV Globo Nathalia Dill, mãe de Eva, de 4 anos. Junto dela, participam da troca de experiências a especialista em Psicologia e Desenvolvimento Infantil e mestra em Educação pela Ufes Maria Amélia Dalvi, a psicóloga e terapeuta de família Adriana Müller, que também é comentarista da Rádio CBN Vitória, e a jornalista, editora e apresentadora do Boa Noite ES, Daniela Abreu.

As quatro debatedoras têm filhos entre 4 e 26 anos, e vão dividir suas experiências, desafios e histórias relacionadas ao avanço da tecnologia, dos conteúdos em inúmeras telas e da presença digital cada vez mais constante nos relacionamentos. A mediação do bate-papo fica por conta da jornalista Elaine Silva, uma das idealizadoras do projeto "Todas Elas".

Para participar da roda de conversa, o público interessado deverá se inscrever aqui. Na entrada do evento, serão coletadas doações de alimentos e de itens de higiene feminina que serão distribuídos ao projeto "Mães da Favela", da Central Única das Favelas (Cufa) no Estado. A entidade atende, hoje, mais de 190 mil pessoas no Espírito Santo.

TODAS ELAS NA TV GAZETA

Já no sábado (17), os telespectadores da TV Gazeta têm mais um encontro com as apresentadoras Dani Carla e Mariana Perini, no segundo programa "Todas Elas". Desta vez, a dupla chega à programação para discutir os dilemas da maternidade real e compartilhar histórias de amor entre mães e seus rebentos. Além de histórias emocionantes, também haverá jogos entre mães e filhas e homenagens.

"Será que toda mulher nasceu para ser mãe? A partir desse questionamento, vamos iniciar nosso bate-papo sobre rotina, dificuldades, telas, adolescência, redes sociais... Vamos exibir uma reportagem com a Mariana Mazzeli, mãe de quíntuplos, que perdeu o marido por causa de um câncer e cuida sozinha dos filhos, sendo que três são atípicos. Vai ser um programa para discutir, divertir e emocionar", adianta a editora do programa, Gabriela Ribeti.

O programa especial "Todas Elas: Dia das Mães" vai ao ar no sábado, às 8h30.

