Roda de Conversa "Todas Elas" debate maturidade feminina na Rede Gazeta

em Madri

O artista capixaba Sandro Novaes acaba de participar da feira JUSTMAD 2025, um dos mais importantes eventos de arte contemporânea emergente da Europa, que aconteceu no Palácio de Neptuno, em Madri, Espanha. Sandro, que é representado pela Matias Brotas, apresentou por lá algumas séries de desenhos em grande e médio formato, uma escultura manipulável e uma instalação interativa criada especialmente para o evento. Sua abordagem participativa sobre o desenho expandido chamou a atenção do público e de importantes nomes do cenário artístico, tal como o Ministro da Cultura da Espanha, que se encantou com sua produção e principalmente por sua proposta de “democratizar a arte” através da manipulação de sua escultura e sua instalação de lápis e elásticos nas paredes do stand. Além disso, um de seus desenhos foi adquirido por um grande colecionador madrilenho, cuja coleção é focada em artistas latino-americanos. Na foto, Sandro com o curador da feira Óscar García, que também o convidou para integrar uma exposição coletiva na Casa de América, que reuniu dez artistas de diferentes países da América do Sul.