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Mulher na sociedade

"Me cuido para ter qualidade de vida, não para parecer jovem", diz Alexandra Richter

Atriz, que estará em evento na Rede Gazeta, compartilhou com HZ sobre transformações da menopausa, padrões e desafios das mulheres 40+
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 24 de Março de 2025 às 16:00

Atriz Alexandra Richter
Atriz Alexandra Richter Crédito: Globo / Manoella Mello
A atriz, produtora e humorista Alexandra Richter desembarca em Vitória no próximo dia 4 de abril para participar da roda de conversa "Todas Elas: o que a maturidade nos ensina", promovida pela Rede Gazeta. No evento, que acontece na sede da empresa, Alexandra se junta à líder do coletivo Arena Mulher, Andrea Salsa, e à diretora-presidente do Instituto Oportunidade Brasil, Verônica Lopes, sob a mediação da jornalista Elaine Silva, para discutir as transformações vivenciadas pelas mulheres 40+.
Com uma carreira consolidada na TV, no cinema e no teatro, Alexandra segue motivada com as chances de se reinventar. "O que me motiva é justamente a possibilidade de me reinventar a cada personagem, cada projeto. Sinto que ainda posso surpreender", afirma a atriz. Ela cita como exemplo sua participação recente na novela "Família É Tudo", onde interpretou uma vilã, algo inédito em sua trajetória e que surpreendeu o público.

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Alexandra Richter e Lucy Ramos na novela Família É Tudo
Alexandra Richter e Lucy Ramos na novela Família É Tudo Crédito: Reprodução Globo
Apesar de décadas de experiência no meio artístico, Alexandra não percebe avanços significativos no espaço dado às mulheres acima dos 40 anos na indústria do entretenimento. "Não percebo isso", pontua de forma objetiva.
A atriz também reflete sobre os desafios de equilibrar carreira e vida pessoal, algo que muitas mulheres enfrentam. "Nem sei como eu consegui dar conta, mas equilibrei tudinho. Somos multifacetadas e a maioria das mulheres que eu conheço consegue equilibrar ou, pelo menos, tenta", comenta. Mãe de uma jovem de 22 anos, Alexandra relembra os tempos em que conciliava turnês, gravações e os cuidados com a casa, ressaltando que, apesar do apoio do marido, as exigências físicas e emocionais são intensas para as mulheres.
Alexandra Richter e familia
Alexandra Richter e familia Crédito: Nicfilmes/ Reprodução / Instagram
A maturidade trouxe a Alexandra uma nova forma de encarar a vida, especialmente após os 50 anos e com a chegada da menopausa. "A maior transformação foi interna. É claro que o corpo muda e os efeitos da menopausa são desconfortáveis e intensos, mas a mudança maior foi no meu modo de lidar com essas questões", explica. Para ela, a liberdade conquistada com o tempo é um presente.
Minha maior mudança, com certeza, foi me permitir ser livre
No evento em Vitória, Alexandra compartilhará essas e outras reflexões com o público capixaba. E, claro, já fez seu pedido gastronômico especial: "Adoro vir para o ES e, toda vez que venho, eu como moqueca de banana da terra com palmito. A turma já sabe que não como animais e faz essa moqueca que é um sonho!".

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Ela também se diz animada para a troca com o público capixaba durante o evento: "Poder dividir com o público minhas experiências vai ser muito enriquecedor. E eu também adoro a energia da cidade e do público".
O evento acontece às 8h30, na Rede Gazeta, em Monte Belo. As vagas são limitadas e a entrada é garantida mediante a doação de 1kg de alimento não perecível ou itens de higiene feminina, que serão destinados a uma instituição dedicada à causa feminina no Espírito Santo.

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