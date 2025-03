Entrevista

Evangélica e apoiadora de Trump: como está a capixaba que já teve os maiores seios do mundo

Morando nos EUA, Sheyla Hershey veio a Vitória para se submeter a novos procedimentos e contou como está sua vida

Sheyla Hershey está de volta. A capixaba que ganhou fama nos anos 2000 por ostentar os maiores seios do mundo retornou ao Espírito Santo não só para matar a saudade da família, mas também para retomar sua busca constante pela beleza. Aos 46 anos, após uma história marcada por recordes, polêmicas e reviravoltas, ela se prepara para novos procedimentos estéticos e uma nova fase de vida. >

O vício que quase a matou

Sheyla começou sua jornada com cirurgias plásticas em 2005, inicialmente ganhando notoriedade regional. Logo, sua obsessão por seios cada vez maiores a projetou nacionalmente. O ápice veio em 2010, quando chegou ao recorde de 5.500 ml de silicone em cada seio. Ela estava prestes a oficializar o feito no Guinness Book quando precisou retirar as próteses por conta de uma gravidez. >