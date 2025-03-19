BBB 25: Gracyanne Barbosa admite erro e pede desculpas a Diego Hypolito

Gracyanne reconheceu que errou com o ex-ginasta no reality Crédito: Globoplay/Reprodução

A eliminação de Gracyanne Barbosa do BBB 25, com 51,38% dos votos, trouxe não apenas o fim de sua jornada no reality, mas também um momento de reflexão e arrependimento. Durante sua participação no Bate-Papo BBB, a musa fitness reconheceu que errou ao expor Diego Hypolito dentro do jogo e pediu desculpas ao ex-aliado.

Ao assistir a imagens de sua passagem pelo programa, Gracyanne viu as críticas que fez ao ginasta em conversas privadas. "Eu tive muito medo de magoar o Diego e ser direta. O tempo inteiro, eu sabia que eu estava falando dele, mas que eu poderia ter confrontado", declarou a influenciadora.

Ao ver imagens de Diego emocionado ao dizer que preferia ir ao Paredão a votar nela, a ex-sister percebeu a gravidade de suas atitudes. "Eu deveria ter falado na cara. Peço desculpas, vi que tô errada", afirmou.

Fim da amizade

A amizade entre Gracyanne e Diego esfriou quando informações externas chegaram a Diego, por meio de Renata, que participou da dinâmica da Vitrine de Seu Fifi. Entre os alertas recebidos, estava a declaração do irmão do brother, que classificou Gracyanne como "falsa", criando uma desconfiança do ginasta.

Após isso, a musa deu uma placa de "hipócrita" ao colega no Sincerão e mencionou uma conversa que teve com Diego na primeira semana de reality, em que o brother teria afirmado que anunciou um produto nas redes sociais sem ao menos testá-lo.

Durante a entrevista, a ex-sister resgatou o momento e afirmou que, apesar de tudo, gosta muito do brother. "As questões que eu tive muita dúvida foram sobre falas saídas da boca dele, que pra mim são muito complicadas."