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BBB 25

Gracyanne Barbosa é eliminada do BBB 25, com 51,38 % dos votos

Daniele Hypolito (5,02%) e Eva (43,6%) disputaram a berlinda com a sister
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Março de 2025 às 08:32

Gracyanne Barbosa é eliminada do BBB 25
Gracyanne Barbosa é eliminada do BBB 25 Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo
Gracyanne Barbosa é a décima primeira eliminada do BBB 25, com 51,38% dos quase 120 milhões de votos, récorde da temporada. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (18).
Daniele Hypolito (5,02%) e Eva (43,6%) disputaram a berlinda com a sister.
Gracyanne, 42, nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela entrou no programa acompanhada de Giovanna, sua irmã, eliminada na última eliminação de duplas. Gracyanne teve mais uma chance no programa e ficou em um quarto secreto, observando os brothers, durante dois dias.
Camilla e Thamiris foram suas maiores aliadas no jogo. A dançarina também criou grande amizade com Daniele e Diego Hypólito, mas se desentendeu com o ex-ginasta nos seus últimos dias no reality.
Do grupo Camarote, ela se tornou conhecida pelos brasileiros no início dos anos 2000, como dançarina do grupo Tchakabum. Em 2011, se casou com o cantor Belo, com quem viveu por 16 anos. Os dois se separaram em 2024.

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