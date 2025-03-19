Gracyanne Barbosa é eliminada do BBB 25, com 51,38 % dos votos

Gracyanne Barbosa é eliminada do BBB 25 Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

Gracyanne Barbosa é a décima primeira eliminada do BBB 25, com 51,38% dos quase 120 milhões de votos, récorde da temporada. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (18).

Daniele Hypolito (5,02%) e Eva (43,6%) disputaram a berlinda com a sister.

Gracyanne, 42, nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela entrou no programa acompanhada de Giovanna, sua irmã, eliminada na última eliminação de duplas. Gracyanne teve mais uma chance no programa e ficou em um quarto secreto, observando os brothers, durante dois dias.

Camilla e Thamiris foram suas maiores aliadas no jogo. A dançarina também criou grande amizade com Daniele e Diego Hypólito, mas se desentendeu com o ex-ginasta nos seus últimos dias no reality.