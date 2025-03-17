Gracyanne, Eva e Daniele Hypolito estão no Paredão do 'BBB 25'

Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypolito, as indicadas ao Paredão desta semana no BBB 25 Crédito: Reprodução de 'BBB 25' (2025)/TV Globo

O mais recente Paredão do BBB 25 foi formado neste domingo, 16, entre Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypolito. João Gabriel conseguiu se salvar graças à vitória na Prova Bate-Volta.

A formação começou com João Gabriel entregando a imunidade do Anjo para o seu irmão gêmeo, João Pedro. O apresentador Tadeu Schmidt perguntou se havia mais alguém imune na casa e Renata revelou que não poderia ser votada pelos colegas - benefício que optou por não revelar antes aos colegas após a dinâmica da Vitrine do Seu Fifi.

Gracyanne Barbosa foi indicada pelo Líder Guilherme. Na escolha geral, Eva levou a pior, com seis votos da casa. A segunda pessoa mais votada também iria ao Paredão, e ficaram nessa posição Daniele Hypolito e Delma - sogra do Líder, que optou por mandar a ginasta para a berlinda.

Foi revelado, então, que Gracyanne tinha direito a um contragolpe entre os nomes presentes no Na Mira do Líder. Como ela e Eva já estavam no Paredão e Renata e João Pedro imunes, teve que escolher entre Maike e João Gabriel, optando pelo segundo.

Vinícius usou o Poder Direto, que arrematou no Leilão do Poder Curinga há alguns dias e pôde tirar um participante da Prova Bate-Volta e colocá-lo diretamente no Paredão. Ele escolheu prejudicar Eva. Com isso, João e Daniele foram para a parte externa da casa disputar a Prova Bate-Volta, vencida por Gabriel.

⚡ Bate e Volta #BBB25:



João Gabriel vence a prova e se salva do Paredão #RedeBBB pic.twitter.com/5Kh25vrjwu — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2025

Quem estava imune no Paredão:

- Guilherme (Líder)- Renata (Vitrine do Seu Fifi - revelou a imunidade somente no início da votação)- Participante que receber o colar do Anjo João Gabriel (João Pedro)

Quem estava Na Mira do Líder:

- Gracyanne Barbosa- João Gabriel- João Pedro- Maike- Eva- Renata (está imune)

Dinâmica da semana no BBB 25:

- O Líder indica um participante ao Paredão (Gracyanne).- Os dois mais votados pela casa são emparedados e vão para o Bate-Volta (Eva e Daniele). - O indicado pelo líder (Gracyanne) tem um contragolpe (João Gabriel), que também disputará a Prova. O escolhido deve sair do Na Mira do Líder .- Vinícius usa o Poder Direto para tirar alguém (Eva) da Prova Bate-Volta e mandá-la diretamente ao Paredão. - Duas pessoas (João Gabriel e Daniele Hypolito) disputam a Prova Bate-Volta, e uma se salva (João Gabriel).

Os votos da casa no Paredão deste domingo:

- 6 votos - Eva- 3 votos - Daniele Hypolito- 3 votos - Delma- 1 voto - Aline

Quem votou em quem no Paredão:

- O líder Guilherme indicou Gracyanne Barbosa direto ao Paredão.- Vitória Strada votou em Eva.- Eva votou em Delma.- Daniele Hypolito votou em Eva. - Maike votou em Daniele Hypolito. - Delma votou em Eva. - João Gabriel votou em Daniele Hypolito.- João Pedro votou em Daniele Hypolito. - Vinícius votou em Eva. - Vilma votou em Delma. - Diego Hypolito votou em Eva.- Renata votou em Delma.- Aline votou em Eva. - Gracyanne Barbosa votou em Aline.