Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Paredão

Gracyanne, Eva e Daniele Hypolito estão no Paredão do 'BBB 25'

João Gabriel se salvou graças à Prova Bate-Volta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Março de 2025 às 08:21

Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypolito, as indicadas ao Paredão desta semana no BBB 25
Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypolito, as indicadas ao Paredão desta semana no BBB 25 Crédito: Reprodução de 'BBB 25' (2025)/TV Globo
O mais recente Paredão do BBB 25 foi formado neste domingo, 16, entre Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypolito. João Gabriel conseguiu se salvar graças à vitória na Prova Bate-Volta.
A formação começou com João Gabriel entregando a imunidade do Anjo para o seu irmão gêmeo, João Pedro. O apresentador Tadeu Schmidt perguntou se havia mais alguém imune na casa e Renata revelou que não poderia ser votada pelos colegas - benefício que optou por não revelar antes aos colegas após a dinâmica da Vitrine do Seu Fifi.
Gracyanne Barbosa foi indicada pelo Líder Guilherme. Na escolha geral, Eva levou a pior, com seis votos da casa. A segunda pessoa mais votada também iria ao Paredão, e ficaram nessa posição Daniele Hypolito e Delma - sogra do Líder, que optou por mandar a ginasta para a berlinda.
Foi revelado, então, que Gracyanne tinha direito a um contragolpe entre os nomes presentes no Na Mira do Líder. Como ela e Eva já estavam no Paredão e Renata e João Pedro imunes, teve que escolher entre Maike e João Gabriel, optando pelo segundo.
Vinícius usou o Poder Direto, que arrematou no Leilão do Poder Curinga há alguns dias e pôde tirar um participante da Prova Bate-Volta e colocá-lo diretamente no Paredão. Ele escolheu prejudicar Eva. Com isso, João e Daniele foram para a parte externa da casa disputar a Prova Bate-Volta, vencida por Gabriel.

Quem estava imune no Paredão:

- Guilherme (Líder)- Renata (Vitrine do Seu Fifi - revelou a imunidade somente no início da votação)- Participante que receber o colar do Anjo João Gabriel (João Pedro)

Quem estava Na Mira do Líder:

- Gracyanne Barbosa- João Gabriel- João Pedro- Maike- Eva- Renata (está imune)

Dinâmica da semana no BBB 25:

- O Líder indica um participante ao Paredão (Gracyanne).- Os dois mais votados pela casa são emparedados e vão para o Bate-Volta (Eva e Daniele). - O indicado pelo líder (Gracyanne) tem um contragolpe (João Gabriel), que também disputará a Prova. O escolhido deve sair do Na Mira do Líder .- Vinícius usa o Poder Direto para tirar alguém (Eva) da Prova Bate-Volta e mandá-la diretamente ao Paredão. - Duas pessoas (João Gabriel e Daniele Hypolito) disputam a Prova Bate-Volta, e uma se salva (João Gabriel).

Os votos da casa no Paredão deste domingo:

- 6 votos - Eva- 3 votos - Daniele Hypolito- 3 votos - Delma- 1 voto - Aline

Quem votou em quem no Paredão:

- O líder Guilherme indicou Gracyanne Barbosa direto ao Paredão.- Vitória Strada votou em Eva.- Eva votou em Delma.- Daniele Hypolito votou em Eva. - Maike votou em Daniele Hypolito. - Delma votou em Eva. - João Gabriel votou em Daniele Hypolito.- João Pedro votou em Daniele Hypolito. - Vinícius votou em Eva. - Vilma votou em Delma. - Diego Hypolito votou em Eva.- Renata votou em Delma.- Aline votou em Eva. - Gracyanne Barbosa votou em Aline.
Diante de empate entre Daniele e Delma como a segunda pessoa mais votada da casa, o Líder Vinícius optou por indicar Daniele Hypolito. Vídeos da formação do Paredão.

Veja Também

BBB 25: João Gabriel diz não lembrar do beijo em Thamiris que Renata revelou para a casa

BBB 25: Renata volta para a casa munida de informações sobre o jogo

BBB 25: Renata vai para a Vitrine do Seu Fifi em shopping do Rio nesta quinta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos BBB 25
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados